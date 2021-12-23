В Кузбассе на шахте имени Тихова выявлена опасная концентрация метана

Нарушения требований промышленной безопасности выявили специалисты Сибирского управления Ростехнадзора при обследовании горных выработок ООО "Шахта им. С. Д. Тихова" в Ленинске-Кузнецком.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, во время проверки подготовительных забоев "Вентиляционный штрек №23-1-8бис" и "Центральный вентиляционный уклон" была зафиксирована взрывоопасная концентрация газа метана, неисправность взрывозащиты на проходческом комбайне и нарушение крепления горной выработки. Все эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Шахту, которая входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), обследовали в режиме постоянного государственного надзора. Составлен протокол о временном запрете на ведение горных работ в двух подготовительных забоях. Материалы переданы в Ленинск-Кузнецкий городской суд.