В Новосибирске проверят сообщение о готовящемся теракте в метро

Правоохранители проводят проверку по факту сообщений о минировании станций новосибирского метрополитена. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ситуацию взяли на контроль в антитеррористической комиссии региона (АТК).

Сейчас силовики задействованы в мероприятиях, которые регламентированы законом и алгоритмами ситуационного реагирования в случае поступления подобных угроз. Спецслужбы обследуют помещения станций и подвижной состав метро на предмет обнаружения взрывных устройств.

Помимо прочего, в правоохранительных органах устанавливают личность отправителя сообщения о готовящемся теракте. В аппарате областного АТК призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями администрации метрополитена и компетентных органов.