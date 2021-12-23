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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске проверят сообщение о готовящемся теракте в метро

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Правоохранители проводят проверку по факту сообщений о минировании станций новосибирского метрополитена. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ситуацию взяли на контроль в антитеррористической комиссии региона (АТК).

Сообщение о минировании сахалинского аэропорта оказалось ложным

Сейчас силовики задействованы в мероприятиях, которые регламентированы законом и алгоритмами ситуационного реагирования в случае поступления подобных угроз. Спецслужбы обследуют помещения станций и подвижной состав метро на предмет обнаружения взрывных устройств.

Помимо прочего, в правоохранительных органах устанавливают личность отправителя сообщения о готовящемся теракте. В аппарате областного АТК призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями администрации метрополитена и компетентных органов.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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