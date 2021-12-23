В России приведут в нормативное состояние 138 тысяч км автодорог

Национальные проекты России - не застывшая на несколько лет догма, а "живая", учитывающая новые факторы система. О том, как развивается один из наиболее результативных нацпроектов - "Безопасные и качественные дороги", рассказал Игорь Старыгин, генеральный директор Ассоциации "РАДОР" (Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами):

- Все начиналось с 36 пилотных субъектов федерации, а сейчас в нацпроекте, который реализуется с 2017 года, участвуют 84 региона. При этом руководство страны и отрасли уделяет пристальное внимание сети региональных и местных автодорог. Речь идет о приведении их в нормативное состояние, о строительстве обходов городов, восстановлении аварийных и предаварийных искусственных сооружений, ликвидации одноуровневых железнодорожных переездов с возведением путепроводов.

Безусловно, качество дорог тесно связано с финансированием. За предыдущие десять лет существования дорожных фондов доля региональной сети, отвечающей нормативам, увеличилась лишь на девять процентов. Но с 2014-го, когда федеральные автомобильные дороги стали финансировать по нормативам, мы увидели существенные изменения в их состоянии. В 2020 году государство направило на улучшение качества дорог свыше 300 миллиардов рублей. При этом широко используются местные резервы. Региональные дорожные фонды превышают триллион рублей (без учета городов федерального значения), а их доля в бюджетах - больше десяти процентов.

До конца нынешнего года на 5,5 тысячи дорожных объектов страны запланировано уложить 139 миллионов квадратных метров покрытия. К слову, пользователи видят прежде всего его верхние слои, ямы и выбоины, а потому на первых порах максимум внимания мы уделяли ремонтным работам. Но прошло три года, и основную часть региональной сети, дорог крупных городских агломераций привели в более или менее приемлемое состояние. Теперь нужно делать следующие шаги. А именно увеличивать объемы работ по капитальному ремонту.

На первый взгляд, обеспечить нормативное качество пятидесяти процентов дорожной сети - не такая уж масштабная задача. Но напомню: пока, даже несмотря на рост объемов, в России ежегодно ремонтируют всего по 17-18 тысяч километров дорог и по 25-30 тысяч погонных метров искусственных сооружений. Правда, мосты, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии, к сожалению, в ближайшие годы обновить не удастся. Планы расписаны до 2030-го.

Но то, что в этом году в паспорт нацпроекта внесли существенные изменения (федеральный проект теперь называется "Региональная и местная дорожная сеть"), лишь подтверждает рост внимания к регионам. Вводится и новый показатель приведения в нормативное состояние опорной сети автодорог. Даже в базовом варианте это, ни много ни мало, 138 тысяч километров. И если учесть, что 60 тысяч из них - федеральные, то улучшить предстоит более 78 тысяч километров региональных дорог. И, конечно же, для этого нужно применять лучшие технологические и технические решения, которые позволят продлить межремонтные сроки эксплуатации автомагистралей. Поскольку с 2017 года эти сроки увеличены, безусловно, работы должны и будут выполняться с применением цементобетона. Нужно, чтобы лозунг "Цементобетонные дороги - будущее дорожной карты России" как можно скорее воплотился в жизнь.

Подготовила Юлия Потапова