Композитора Мурада Кажлаева назвали маэстро дагестанской музыки

Композитор, народный артист СССР, художественный руководитель школы искусств для особо одаренных детей в Дагестане Мурад Кажлаев, отметивший 90-летний юбилей, подводит итоги 2021 года.

Несмотря на возраст - 90 лет, Мурад Кажлаев продолжает заниматься любимым делом, и все свое время посвящает общению с талантливыми детьми. Передать им тонкости музыкального искусства - главная цель именитого композитора.

Мурад Кажлаев родился в Баку, в семье врачей,выходцев из села Кумух Лакского района Дагестана. Его сразу приняли в музыкальную среднюю школу при Азербайджанской государственной консерватории по классу фортепиано в группу детей с абсолютным слухом.

В годы войны подросток вместе с организованным им школьным ансамблем выступал с концертами для раненых. После переезда в Дагестан Кажлаев преподавал в Махачкале, в музыкальном училище имени Чайковского, являлся главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской филармонии.

Почти 18 лет Мурад Магомедович работал художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Мурад Кажлаев является одним из основоположников дагестанской композиторской школы, автором первого национального балета "Горянка" по поэме Расула Гамзатова. Его премьера состоялась в 1968 году в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова.

Мурад Кажлаев - автор свыше трехсот музыкальных произведений, его записи, кроме России, изданы в Германии, США, Италии и других странах. В 2008 году исполнилась давняя мечта Кажлаева - в Махачкале открылась школа искусств для одаренных детей, при которой работает музей музыкальной культуры Дагестана. С тех пор маэстро, как его называют в Дагестане, все свое свободное время посвящает развитию таланта у юных музыкантов.

Тяжелым для школы стал 2020 год, рассказал корреспонденту "РГ" Мурад Кажлаев. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, пришлось все занятия перевести в онлайн-режим. В этом году также перевели в интернет-формат международный фестиваль "Это песня твоя и моя".

"Мы боимся рисковать, звать детей и педагогов. Он пройдет онлайн. Надеемся, следующий фестиваль пройдет живьем. Какие у нас ближайшие планы? Всем быть здоровыми, тогда все реализуется и будет хорошее настроение", - сказал Кажлаев.

Работа маэстро с детьми была оценена по достоинству. Указом президента России от 30 апреля за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему было присвоено звание Героя Труда.

Как рассказал "РГ" Мурад Кажлаев, год выдался непростым, но плодотворным. О чем жалеет? Из-за большой загруженности в школе мало времени остается на сочинение музыки. Но новые произведения, как добавил музыкант, обязательно будут.

"Сколько мне отпустит времени Всевышний, я буду продолжать трудиться, писать новую музыку на благо развития культуры нашей великой страны", - сказал Мурад Кажлаев.