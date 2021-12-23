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23.12.2021 17:12
Рубрика: Власть

В Осетии создадут специальную группу по борьбе с коррупцией в органах власти

Текст: Олег Сергеев (Северная Осетия)
В Северной Осетии по поручению главы республики Сергея Меняйло создадут межведомственную рабочую группу по выявлению скрытой аффилированности сотрудников исполнительной власти и органов местного самоуправления с исполнителями государственных и муниципальных контрактов. Такое решение было принято на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РСО - Алания.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

По задумке, работа этой группы призвана повысить прозрачность закупок для государственных и муниципальных нужд. Как сообщил руководитель Управления главы РСО - Алания по вопросам противодействия коррупции Эльбрус Баскаев, в 2021 году выявлен один-единственный факт аффилированности сотрудника органа исполнительной власти с исполнителем госконтракта. В результате этот сотрудник был уволен. Также проведена работа по формированию реестра добросовестных и недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, контракты с которыми заключались в 2016-2021 годах.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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- Основное внимание в данном вопросе нужно уделить строительной отрасли и исключить факты, когда технические задания готовятся под конкретного исполнителя, - подчеркнул Сергей Меняйло. - По каждой компании, которая исполняет госзаказы, необходимо выяснить, стоит ли за ней кто-то из должностных лиц, проверить учредительные документы и финансовое состояние. У нас есть все возможности, чтобы это узнать. Если наладить эту работу на начальной стадии - то есть торгов, то мы сможем навести порядок с госзаказами и снизить риски коррупции.

Председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова рассказала об итогах контроля за реализацией национального проекта "Жилье и городская среда".

- При реализации нацпроектов важен общественный взгляд на их исполнение. Поэтому данный вопрос у нас на контроле, - подчеркнула Нина Чиплакова. - Для этого мы проводим общественные проверки непосредственно на объектах строительства, ведем мониторинг, опросы граждан, обсуждаем проблемы и предложения с представителями профильных министерств и органов местного самоуправления. В рамках проекта "Час с министром" члены Общественной палаты озвучивают вопросы, которые поступают от жителей республики.

На это Сергей Меняйло предложил переформатировать работу Общественной палаты так, чтобы направлять ее представителей в министерства и ведомства. Эти люди смогут осуществлять общественный контроль непосредственно внутри органов исполнительной власти, окажутся включенными в их работу. Подобная мера, отметил глава РСО - Алания, также будет способствовать пресечению коррупционных проявлений.

По мнению Сергея Меняйло, противодействию коррупции должна служить открытость органов власти, их постоянный диалог с населением.

- Жители республики должны понимать перспективы того, что делает власть, - подчеркнул глава Северной Осетии. - Очень важно разговаривать с людьми, ведь порой некоторые вопросы возникают оттого, что они не знают всех обстоятельств происходящего. Все мы работаем на благо людей. А любое коррупционное проявление - это подрыв основ власти. Поэтому искоренять коррупцию - одна из наших основных задач.

Эльбрус Баскаев рассказал о результатах проведенного в 2021 году социологического исследования среди граждан о причинах, условиях и масштабах коррупции в республике. В опросе приняли участие 600 жителей Северной Осетии из всех муниципалитетов.

- Опрос показал, что в большинстве случаев население считает, что высокие риски присутствуют в деятельности правоохранительных органов и судебной системы, - доложил Эльбрус Баскаев. - Отрицательная динамика наблюдается и в работе поликлиник, больниц, а также в сфере высшего образования и в работе коммунальных служб. Итогом своего обращения в госучреждения в 2021 году остались полностью довольны более половины опрошенных (56,7 процента), 24,3 процента сообщили, что частично удовлетворены полученной услугой. Не удовлетворено услугами 13,3 процента жителей региона. В целом динамика по вопросу результативности обращений наблюдается положительная.

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