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23.12.2021,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

"Деривация-ПВО" сможет уничтожить противника в укрытии

Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" сможет поражать противника, который укрылся в траншее от прямого выстрела, специальными управляемыми снарядами. И уже прошли предварительные испытания на полигоне с управляемым подрывом.

Фото: РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что система управления зенитного артиллерийского комплекса рассчитает направление полета снаряда, его баллистику и точку взрыва за счет установки таймера на каждый снаряд.

Время подрыва вводится в каждый снаряд с помощью программатора, смонтированного на стволе "Деривации-ПВО" рядом с дульным тормозом. И снаряды взорвутся в воздухе ровно над траншеей неприятеля или в другом месте, накрыв его пехоту осколками. Кроме того, осколками будут накрываться и зоны возможного маневра беспилотников.

"Деривация-ПВО - зенитный артиллерийский комплекс. В составе - боевая машина с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. "Деривация-ПВО" имеет современную оптику и электронику, которая в состоянии обнаружить, распознать и сопроводить быстролетящие цели.

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