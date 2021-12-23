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Рубрика: Культура

В Ленобласти открыли памятник и парк в честь 800-летия Александра Невского

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
На месте стоянки и молитвы князя Александра Невского перед Невской битвой в Ленинградской области вчера состоялось торжественное открытие нового памятника. Монумент "Молитва перед боем" изображает князя-воина. Он установлен в новом парке, благоустроенном к 800-летию святого благоверного князя Александра Ярославича.
Сергей Нарышкин: Образ Александра Невского всегда служил надежной духовной опорой нашего народа. Фото: Мария Голубкова Сергей Нарышкин: Образ Александра Невского всегда служил надежной духовной опорой нашего народа. Фото: Мария Голубкова
Сергей Нарышкин: Образ Александра Невского всегда служил надежной духовной опорой нашего народа. Фото: Мария Голубкова

Инициатива по созданию памятника принадлежит Российскому военно-историческому обществу (РВИО). В разработке эскиза и его воплощении принимали активное участие представители Российского исторического общества, эксперты и правительство региона.

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Композиция представляет фигуру князя в боевом облачении. На возвышении находится лик Спаса Нерукотворного, вписанный в круг. Лик традиционно изображали на воинских знаменах. С обратной стороны в круге - лик Богородицы с ребенком на руках как символ защиты, заступничества и одновременно того, что нужно защитить - семью, детей, Родину.

- На невских берегах молодой новгородский князь одержал первую яркую победу, разгромив шведских захватчиков. Это известие разлетелось по всей Руси, укрепляя веру людей в свою способность изгнать любого, кто придет с мечом в руках, - напомнил на церемонии открытия памятника председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. - Образ святого благоверного князя, защитника земли русской, всегда служил надежной духовной опорой нашего народа.

По преданию, на этом месте на берегу реки Тосны 19-летний Александр Невский всю ночь молился вместе с дружиной о даровании победы. Молодой князь сошелся в поединке с предводителем вражеского войска и ранил того копьем в лицо.

В ближайшее время монумент в честь русского князя-воина Александра Невского появится в Казахстане

Еще до установки памятника в парке, названном в честь 800-летия Александра Невского, было проведено масштабное благоустройство. Центральную часть вымостили брусчаткой в форме русского православного креста. На окончании одной из его перекладин установлен памятник. А на других планируют разместить уменьшенные копии храмов, связанных с победами Александра Невского.

Фото: Татьяна Сухановская
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Кроме того, в будущем хотят объединить новый парк с территорией входа в Саблинские пещеры и построить там древнерусскую деревню XIII века - показать жизнь современников Александра Невского.

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на церемонии открытия памятника в Ленобласти рассказал, что в ближайшее время монумент в честь русского князя-воина появится в Казахстане. "Несколько раз Александр Невский ездил в столицу Золотой Орды с трудной дипломатической миссией, - напомнил он. - Там тоже появится памятник. Это часть большой мемориальной программы, которая реализуется по поручению президента России".

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