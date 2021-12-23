В Мурманской области снизят ставку по льготной ипотеке

В Мурманской области принят в окончательном чтении законопроект, согласно которому процентная ставка по льготным ипотечным кредитам снизится на три процента. Он вступает в силу с января 2022 года. Под этот закон подпадают ипотечные кредиты на сумму не более шести миллионов рублей.

Как отмечается в документе, этой льготой смогут воспользоваться граждане, которые живут и работают в регионе, если они берут кредит на три цели. Первая - покупка жилья на первичном рынке у юрлица или индивидуального предпринимателя по договору купли-продажи или участия в долевом строительстве (если дом еще строится). Вторая цель - строительство в Заполярье индивидуального жилого дома. Третья же - покупка коттеджа, который недостроен или построен не раньше, чем за год до дня, когда было подтверждено право покупателя на льготную ипотеку.

Помимо этого, новый закон предусматривает единовременную выплату тем, кто собирается строить или покупать индивидуальный жилой дом площадью не более 150 квадратных метров. Право на выплату имеет и тот, кто купит заводской домокомплект для постройки дома той же площади. Сумма выплаты составляет 30 процентов от стоимости дома или домокомплекта, но не более одного миллиона рублей. Получить выплату могут восемь категорий граждан, в том числе многодетные семьи, получатели материнского капитала, родители детей инвалидов, участвующие в накопительно-ипотечной системе военнослужащие, получатели "арктического гектара".

Прием документов на право приобретения жилья на льготных условиях начнется в первом квартале 2022 года.

- Цель нового закона - остановить отток населения из региона и привлечь специалистов из других субъектов, - отметил исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. - С его принятием у областных структур появятся полномочия подводить инфраструктуру, возводить дома - как многоквартирные, так и индивидуальные, а также продавать жилье по доступной цене льготным категориям граждан.

Предполагается, что продавать жилье будут по ценам, конкурентоспособным с Ленинградской областью - регионом, куда чаще всего уезжают северяне. Кроме того, с принятием этого закона удастся сократить очередь на жилье для детей-сирот и граждан, проживающих в аварийном жилье.

Добавим, что на жилье в регионе существует значительный спрос. В последние полгода наблюдался всплеск интереса к приобретению квартир для сдачи в аренду или на будущее для подрастающих детей. В истекающем году за счет инвестиционного спроса цены на недвижимость в Заполярье выросли примерно на 15-30 процентов. Если же в регионе развернется строительство нового жилья, то значительный объем спроса переместится на первичный рынок, а вторичные квартиры могут подешеветь.