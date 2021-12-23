В Мурманской области выявлен первый случай заражения "омикроном"

В Мурманской области зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в официальной группе Ковдорского района в социальной сети.

По информации муниципальных властей, несколько дней назад в один из населенных пунктов Ковдорского округа в гости к родственникам приехала семья из-за рубежа. Все приехавшие прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус.

Гостям вручили предписание о самоизоляции. Направленные на дальнейшее исследование анализы показали, что один из приехавших заражен штаммом "омикрон".

- Сейчас вся семья на самоизоляции, - отмечают в районной администрации. - Принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом "омикрон". Ситуация под контролем специалистов Роспотребнадзора.

По данным Мурманского оперштаба по эпидемиологической безопасности, 23 декабря в регионе выявлено 167 новых случаев заболевания COVID-19.