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23.12.2021 18:28
Рубрика: Общество

В Мурманской области выявлен первый случай заражения "омикроном"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в официальной группе Ковдорского района в социальной сети.

Фото: Daniel ROLAND / AFP
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По информации муниципальных властей, несколько дней назад в один из населенных пунктов Ковдорского округа в гости к родственникам приехала семья из-за рубежа. Все приехавшие прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус.

Гостям вручили предписание о самоизоляции. Направленные на дальнейшее исследование анализы показали, что один из приехавших заражен штаммом "омикрон".

- Сейчас вся семья на самоизоляции, - отмечают в районной администрации. - Принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом "омикрон". Ситуация под контролем специалистов Роспотребнадзора.

По данным Мурманского оперштаба по эпидемиологической безопасности, 23 декабря в регионе выявлено 167 новых случаев заболевания COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Пандемия коронавируса COVID-19

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