В Петербурге представят редко исполняемую оперу Чайковского "Черевички"

24 декабря "Санктъ-Петербургъ Опера" представит премьеру спектакля "Черевички" в постановке художественного руководителя и основателя театра Юрия Александрова.

Накануне создатели рассказали журналистам (пресс-конференции в целях безопасности - все еще в онлайне) о работе над оперой Чайковского. Солист Ярамир Низамутдинов исполнил арию Вакулы.

В январе 1887 года премьера "Черевичек" состоялась в Москве, в Большом театре. Это вторая редакция оперы. Сначала у композитора было и другое название - "Кузнец Вакула". Говорят, автор любил эту оперу. А на сцене она редкий гость.

"Черевички" - сказочная история о кузнеце Вакуле, строптивой красавице Оксане, матери Вакулы Солохе - женщине с характером и практикующей местной ведьме и других персонажах повести Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". А черевички в переводе с украинского - "туфельки".

Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера"

Произведение, по словам Юрия Александрова, сложное. "Я ставил эту оперу в Teatro Lirico di Cagliari, в Ла Скала, итальянцы с восторгом принимали эту историю и музыку. Прошло время, наша труппа достигла того уровня мастерства, когда можем гарантировать качество, и я вновь обратился к этому сочинению, коллеги поддержали меня. Сегодня главная проблема - как распределить в премьере четыре состава артистов (а в партии Оксаны - пять составов), и все хотят петь".

Поэтому с 23 (состоится генеральный прогон) по 26 декабря на сцене будут разные составы. В этом уникальность театра Александрова: каждому певцу дают возможность проявить себя в работе. Весь коллектив театра занят в спектакле "Черевички". Здесь и балет, и пантомима, и полеты. И живут привидения…Сложность, говорят, в том, как в финале устроить поклоны 50 человек на небольшой сцене?

- Мы радуемся, что встречаем 35-й сезон такой сказкой. Сегодня в нашей жизни не так много сказок со счастливым концом. Мы созданы для того, чтобы дарить людям радость, - считает глава театра. - Я с нетерпением жду премьеры, потому что в нее вложено много сил, здоровья, средств. Удивительно: спектакль, в котором одним из главных действующих лиц стал Петербург, не идет в нашем городе, да и в России "Черевички" идут только на Камерной сцене Большого театра. Думаю, наша постановка станет толчком к вниманию театров к этому произведению, закончится "узурпация" Нового года "Щелкунчиком", и мы немного разнообразим праздничный зимний репертуар.

Спектакль будет по-настоящему сказочным - ярким, красочным. Оформлял его народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. "Мы прошли вместе всю нашу творческую жизнь: наш первый спектакль в Мариинском театре (тогда - Кировском) - "Колокольчик" Доницетти, был выпущен 45 лет назад. С тех пор поставили вместе - сбились со счета - более 150 спектаклей", - сказал Александров.

Красивые декорации, роскошные народные костюмы, украинская мелодика… Будут и великолепные "дворцовые" костюмы екатерининской эпохи (Вакула прилетает в Петербург).

Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера"

Много неожиданного увидел Юрий Александров в этом произведении. Музыку Чайковского режиссер назвал "россыпью жемчуга и драгоценных самоцветов. Артисты с удовольствием исполняют свои партии - и это видно. Эмоции, которые эта музыка вызывает, - сверхположительные".

О музыкальном материале рассказал дирижер Максим Вальков:

- У нас в репертуаре есть "Евгений Онегин" Чайковского, а за "Черевички" я долго не решался взяться. Материал очень тонкий, легко скатиться в пошлость. Я с большим удовольствием работаю сейчас над этим спектаклем и могу сказать, что красота этой оперы не сразу открывается - не так, как, скажем, "Пиковая дама" или "Евгений Онегин"… У меня родители - украинцы, поэтому, что такое кутя, смалец и колядовать, я знаю не понаслышке. Сейчас, исполняя эту музыку, я чувствую запах мазанки, тепло печи, очарование украинских девушек и запах перегара мужиков… Об этом же говорят артисты. Все это настолько характерно и передано в музыке, Чайковский с большим мастерством это сделал. Думаю, что спектакль в течение сезона обретет свое истинное "лицо". Знаете, на Украине считают, что приготовленный борщ на второй день вкуснее, когда настоится…

Как готовились к спектаклю?

Музей Чайковского в Клину предоставил театру уникальные архивные материалы. На премьере публика увидит копию подлинной партитуры композитора с его пометками. "Мы увидели эскизы костюмов первой постановки и афишу первого спектакля, авторскую партитуру. Но я люблю начинать работу с чистого листа, создавать спектакль, исходя из музыкальной драматургии", - говорит режиссер.

Кому адресована опера?

На афише: 12+. Театр рассчитывает на зрителя, который придет на спектакль всей семьей: и взрослые оценят его (в "Черевичках" есть любовная интрига), и детям будет интересно, смешно. Приглашают молодежь, не только поклонников жанра, но и зрителей, которые в опере окажутся впервые.

"Советую зрителям воспринимать эту оперу как подарок, как написанную очень добрым, красивым человеком. Там есть тонкий юмор, интересные бытовые сцены. У нас не только Солоха - ведьма, еще появились привидения, бес. Мы летаем в небе, ныряем в подводное царство, хулиганим на суше…". Будут полеты Черта, Солохи, Вакулы - на Черте. В этом создателям помогут не только видеоарт, но и музыка. Впервые на сцене "Санктъ-Петербургъ Опера" появится профессиональный балет. В спектакле есть русский народный танец и танец пьяного казака. Хореограф Васил Панайотов пригласил две балетные пары (и сам тоже будет танцевать).

О планах на 2022 год

- Мы работаем над оперой "Иван Грозный" молодого Бизе. Она интересная, мелодичная. Это продолжение в нашем репертуаре сказок для взрослых, "вторая серия", после "Искателей жемчуга". Также планируем постановку "Руслана и Людмилы", мощной оперы, русского блокбастера, - поделился Юрий Александров.