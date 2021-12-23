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23.12.2021 16:21
Рубрика: Общество

Культурная география: В Петербурге представили новогодние маршруты

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
За неделю до Нового года Петербург в полную силу засиял праздничным убранством. Зажглось максимальное количество лампочек, гирлянд, подсветок. На Дворцовой площади появилась 90-летняя красавица-елка. Самое время отправляться на прогулки по городу.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Эксперты туристической отрасли в этот раз решили предложить горожанам и гостям по-новому посмотреть на любимые городские места, с других локаций и ракурсов увидеть знакомые виды. Они разработали новые экскурсионные пути, которые связывают известные и знаковые места вовсе не очевидными на первый взгляд путеводными ниточками.

Маршруты, которые назвали "Новой туристической и культурной географией", представили председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и руководитель Городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов.

- Мы не разделяем путешественников на жителей и гостей, - говорит Сергей Корнеев. - Ведь то, что интересно жителям, точно будет интересно и гостям. Мы тоже проводим выходные в городе и часто открываем для себя что-то новое. И гостям мы предлагаем почувствовать себя ненадолго петербуржцем.

Новые маршруты имеют одну особенность, которая позволит самым внимательным жителям города "вычислить" их без подсказок. И эта особенность - праздничная подсветка, иллюминация.

- Маршруты тщательно продуманы и прорисованы, - говорит заместитель директора государственного унитарного предприятия "Городской центр размещения рекламы" Николай Попченков. - В будущем мы их отметим не только подсветкой, он и навигационными знаками.

В дальнейшем география зимних новогодних маршрутов вполне может быть изменена и расширена. Причем, с учетом рейтинга положительных или отрицательных отзывов жителей и туристов.

Несмотря на то, что начинать путешествие по городу можно с любого знакового городского места, за отправную точку новогодних маршрутов лучше всего елку на Дворцовой площади. Впрочем, по наблюдениям, так все и происходит - именно сюда стекаются все туристические потоки. А пути от главной ели города могут быть разными.

Фото: РИА Новости
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Можно отправиться от Салтыковского сквера в Дворцовом проезде, пройти по Александровскому саду и Конногвардейскому бульвару, заглянуть на остров Новая Голландия, пройтись вдоль набережной Крюкова канала до праздничной подсветки Семимостья и внутреннего двора "Никольских рядов". Или прогуляться по традиционно красивому и ярко украшенному Невскому проспекту. Полюбоваться башней городской Думы, понаблюдать иллюминацию в виде Северного сияния над Каналом Грибоедова, а также увидеть светодиодные "парящие ели" на реке Мойке.

Как всегда, в городе работают новогодние и елочные базары. Традиционная рождественская городская ярмарка в этом году стала шире: заняла не только Манежную площадь, но и Кленовую и Малую Садовую улицы. Нововведением стала зона фудтраков на Кленовой аллее. Главной темой ярмарки вновь стал гофмановский "Щелкунчик". Гостей развлекают шарманщики, гимнасты, шуты и прочие увеселители.

В пространствах "Севкабель Порт", "Новая Голландия", "Никольские ряды" заработали новогодние маркеты. Любителям активных развлечений понравится устроенные здесь же ледовые катки и самая длинная горка Северной столицы в "Никольских рядах".

Чтобы в полной мере насладиться красотой новогоднего убранства, гулять по новым маршрутам лучше в вечернее время. Но и днем такая прогулка доставит удовольствие.

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