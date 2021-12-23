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23.12.2021 21:20
Рубрика: Общество

В Санкт-Петербурге QR-коды введут после новогодних праздников

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
С 27 декабря на второе января в Северной столице перенесено введение QR-кодов в заведениях общепита, а также в непродовольственной рознице. Это уже второй перенос знакового для города решения, изначально коды в этих направлениях планировали ввести с первого декабря.
В новогоднюю ночь питерским ресторанам разрешили не закрываться. Фото: Максим Киселев/ТАСС В новогоднюю ночь питерским ресторанам разрешили не закрываться. Фото: Максим Киселев/ТАСС
В новогоднюю ночь питерским ресторанам разрешили не закрываться. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Сейчас в Петербурге QR-коды или "свежие" отрицательные ПЦР-тесты необходимо предъявлять при проходе в театры, музеи и кино. Не пустят без антиковидных документов на конгрессы, конференции, нужны они и в фитнес-клубах.

Фото: Сергей Мицевич
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Но введение кодов в общепите и непродовольственной рознице обещает для города стать самым болезненным. Вклад кафе и ресторанов в экономику Санкт-Петербурга весьма существенен, в общепите работают десятки тысяч человек, да и, что скрывать, быт многих горожан "завязан" на столовых. В прошлом году, по данным Петростата, оборот кафе и ресторанов составил 65,5 миллиарда рублей, и это считается низким показателем. А оборот непродовольственной торговли превысил 800 миллиардов.

Ранее к городским властям неоднократно обращались как рестораторы, так и владельцы торговых центров - введение непопулярных мер они просили отсрочить. В итоге послабления дают им возможность провести предновогодние распродажи. А общепит получил от Смольного еще один подарок - в новогоднюю ночь ресторанам разрешили не закрываться.

Это значит, что появилась возможность организовать праздничные мероприятия. Программу формируют в ускоренном темпе. Обычно вечеринки в кафе и ресторанах начинали анонсировать с середины ноября, сейчас же на всю подготовку осталась неделя.

И еще один сюрприз малому бизнесу от города - транспорт в новогоднюю ночь прекращать свою работу не будет, хотя до этого планировалось, что метро закроется в полночь, тогда же уйдут в депо троллейбусы, автобусы и трамваи.

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