Вильфанд предупредил о снеге и аномальных морозах в ряде регионов РФ

Аномально холодная погода прогнозируется в ряде регионов России в ближайшие несколько дней. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что неблагоприятные погодные условия 23-25 декабря будут в Вологодской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе. Там усилятся морозы, и температура воздуха будет ниже нормы на 7-12 градусов.

В Ленинградской области другая напасть - сильные осадки. В Санкт-Петербурге 24 декабря, кроме снега, еще и сильный ветер, порывы которого будут превышать 20 метров в секунду. "Аналогичная погода в Псковской, Новгородской и Калининградской областях", - подчеркнул синоптик.

Жителям Краснодарского края хорошей погоды тоже ждать не стоит. Прогноз неутешительный - сильные осадки в виде мокрого снега и ураганный ветер.

В Орловской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях температура воздуха будет ниже нормы на 7 и более градусов.