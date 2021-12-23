Мэра Краснодара заподозрили в получении взятки

В среду, 22 декабря, утром СК России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Краснодара, 43-летнего Андрея Алексеенко. Его избрали главой города месяц назад, 17 ноября, а до этого он почти шесть лет работал на посту вице-губернатора, из них пять - первым заместителем главы Кубани.

Уголовное дело против Андрея Алексеенко возбудили по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Кубани, мужчина в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей, рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. Взамен, по данным следствия, чиновник поспособствовал беспрепятственной выдаче заключения о соответствии возведенного в Краснодаре многоквартирного дома, несмотря на существование в здании ряда недостатков.

Любопытно, что "выстрелило" это ружье, которое Андрей Алексеенко получил, находясь в должности первого вице-губернатора, только сейчас, когда чиновника назначили на должность главы Краснодара. В Следственном комитете РФ уточнили, что все материалы были предоставлены Управлением ФСБ региона.

Как стало известно из наших источников в правоохранительных органах региона, дорогостоящее ружье, которое якобы подарил подозреваемому один из крупных местных застройщиков, - это итальянская топовая двустволка Perazzi High Tech. Используют его обычно не для охоты, а для спортивной стрельбы.

Стоит отметить, что обыски и задержания в администрации Краснодара прошли уже третий раз за месяц. До этого под подозрением оказался один из вице-мэров, который также проработал менее 30 дней в своей должности и подозревается в получении взятки. А ранее с поста по собственному желанию ушел другой заместитель мэра, курировавший транспорт, - и тоже из-за скандалов вокруг его деятельности.

Кроме того, ровно год назад, в декабре 2020-го, уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного вице-губернатора Краснодарского края. И тоже было связано с махинациями в строительной отрасли. Причем результаты этого расследования до сих пор не известны.

Активное строительство в городе - большой соблазн для чиновников: через их руки проходит огромное число документов, которые они должны согласовать

Население Краснодара за последние несколько лет выросло вдвое, достигнув 1,7 миллиона человек, а сам мегаполис получил звание самого быстрорастущего города России. Но микрорайоны, которые возводятся прямо на глазах - это в первую очередь большие деньги. А они оказываются большим соблазном для чиновников, через руки которых постоянно проходит огромное число согласовывающих документов.

Стало известно, что отношение к передаче чиновнику этого злосчастного ружья имеет руководитель крупной краснодарской строительной компании. В данный момент он задержан силовиками и находится под стражей по обвинению в незаконной рубке краснокнижных деревьев.