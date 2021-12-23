Новости

Более 700 воронежцев пострадали из-за гололеда 15:50
Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Президент проверит ситуацию с высокими ценами на уголь на Алтае 15:42
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
Владимир Путин проверит финансирование для Мамаева кургана 15:09
Путин назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси 15:04
Путин высказался о создании центра экзопротезирования в Волгограде 14:52
Путин выступил адвокатом Деда Мороза 14:48
В Томске обвиняемого в поджоге "Ленты" заключили под стражу 14:46
На военных полигонах стали использовать современные мишени 14:41
Путин призвал менять отношение к мусороперерабатывающим заводам 14:27
Путин объяснил, почему "Газпром" прекратил поставки через "Ямал - Европу" 14:25
Оправданный экс-глава Раменского района вернется на скамью подсудимых 14:21
Путин: Россия кажется Западу слишком большой, этим объясняется давление 14:20
Цены на газ в Европе снизились более чем на 20% 14:03
Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь 13:59
Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе 13:36
Путин объяснил высокую смертность от коронавируса 13:32
Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 15:15
Рубрика: Общество

На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае 23 декабря ожидаются редкие по крепости морозы - в горах температура воздуха понизится до -17…-22 градусов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
23 декабря в столице температура не опустится ниже -15 градусов

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня на дорогах местами сохранится гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. В равнинной части региона ночью столбик термометра опустится до минус 11 градусов. На Черноморском побережье преимущественно облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до -2...+3 градусов.

В ближайшие двое суток в крае ожидается облачная погода, местами пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем в пятницу -3…+2, ночью -7…-12, в юго-восточных предгорных районах до -19 градусов. В субботу 25 декабря синоптики прогнозируют обильные осадки, в горах пройдет снегопад с последующим усилением морозов. На высоте свыше 1000 метров существует вероятность схода лавин.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Перезимовать

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
Путин - о том, когда Россия выйдет на необходимый уровень коллективного иммунитета
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год