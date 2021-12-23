На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов

В Краснодарском крае 23 декабря ожидаются редкие по крепости морозы - в горах температура воздуха понизится до -17…-22 градусов.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня на дорогах местами сохранится гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. В равнинной части региона ночью столбик термометра опустится до минус 11 градусов. На Черноморском побережье преимущественно облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до -2...+3 градусов.

В ближайшие двое суток в крае ожидается облачная погода, местами пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем в пятницу -3…+2, ночью -7…-12, в юго-восточных предгорных районах до -19 градусов. В субботу 25 декабря синоптики прогнозируют обильные осадки, в горах пройдет снегопад с последующим усилением морозов. На высоте свыше 1000 метров существует вероятность схода лавин.