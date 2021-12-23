Объем инвестиций в экономику Ростова превысил 91 млрд рублей

Власти Ростова-на-Дону планируют поощрять развитие в городе инновационных производств и высокотехнологичных предприятий. За девять месяцев 2021 года объем инвестиций в экономику и промышленность донской столицы составил 91,1 миллиарда рублей или более 124 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

"Приятно, что значительный рост инвестиционной активности наблюдается в сфере малого бизнеса. В этом году его представители освоили более 18 миллиардов рублей. Это на 22 процента больше, чем годом ранее", - отметил на Совете по инвестициям глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Он также подчеркнул, что стратегической целью администрации города является создание экономики, основанной на современных технологиях и цифровых продуктах. Одним из инструментов, позволяющих это сделать, стал инновационный бизнес-акселератор.

"На сегодняшний день 18 его выпускников привлекли гранты на общую сумму 32 миллиона рублей. Четыре выпускника стали резидентами фонда Сколково", - сказал Логвиненко.

Например, один из инвестиционных проектов предполагает создание инструмента для визуализации многоквартирных жилых домов и создания голографического архитектурного макета с системой аналитики.

Другим перспективным направлением развитием города является реновация промышленных зон и неиспользуемых объектов. Благотворно скажется на развитии туристической отрасли строительство двух отелей, которые примут первых гостей уже в следующем году.

"Уверен, что современная инфраструктура привлечет в донскую столицу еще больше туристов", - сказал Алексей Логвиненко.