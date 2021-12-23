Путин пообещал крымчанам решить проблему качества связи

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции пообещал крымчанам решить все болезненные вопросы, касающиеся развития инфраструктуры, в том числе связанные с санкционными ограничениями. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Крым 24" Александра Федорчака.

Вопрос крымского журналиста прежде всего касался недостаточно высокого качества мобильной связи на полуострове.

- Многое строится, но, к сожалению, связь осталась на том же уровне, а крупные российские операторы связи к нам зайти пока не могут. Как можно этот вопрос отрегулировать на государственном уровне? И возможно ли в ближайшее время, что к нам все-таки пойдут крупные операторы? - поинтересовался тележурналист.

- Это понятно с чем связано - с санкциями наших западных партнеров против Крыма, - ответил Владимир Путин. - Я уже говорил, что странная ситуация складывается: если кто-то считает, что Крым оккупирован, то крымчане - жертва агрессии, за что же их дополнительно наказывают? А если присоединились к России по собственной воле на референдуме - то это проявление демократии. Тогда получается, что кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один: плевать они хотели и на интересы крымчан, и России, и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы. Но мы, понимая это, должны соответствующим образом реагировать. И мы будем это делать дальше. Так же, как мы решали вопрос с водоснабжением (не до конца еще решили, но решим), так же, как решали вопрос с энергообеспечением и развитием инфраструктуры. Это не только "Таврида" - будут построены съезды с трассы к побережью. Будем заниматься развитием инфраструктуры Крыма - продолжать строить лечебные учреждения, детсады, школы. Также и с мобильной связью тоже - мы найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей. Я не буду сейчас информировать, как мы будем это делать, чтобы не помешать самому процессу. Но будем думать и, надеюсь, решим эту проблему.

Президент отметил, что Крым и Севастополь позднее включились в российскую программу реновации жилья и переселения из ветхих домов. "Поэтому Крым и Севастополь несколько отстают от темпов выполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья, - объяснил Путин. - Но мы обязательно будем решать на системной основе эти вопросы".

Также, по мнению главы государства, на полуострове есть проблемы с уровнем доходов и заработных плат и высокими ценами. "Я знаю это. Все постепенно будем решать. Постепенно, но уверенно. И надеюсь, крымчане и севастопольцы это чувствуют уже сегодня и почувствуют завтра".