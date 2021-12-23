Путин пообещал крымчанам решить проблему качества связи

Новости

Минвостокразвития: Котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустят утром 24 декабря 17:14
Володин заявил о вкладе парламентариев в реализацию программ Союза РФ и РБ 17:08
Путин рассказал, как понимает свободу творчества 16:56
Владимир Путин пообещал изучить проблему с водоснабжением в Дагестане 16:49
Собянин: В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров 16:45
Путин выступит с Посланием в начале 2022 года 16:37
Путин рассказал, что ему не хватает личного общения 16:35
Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа 16:31
Путин рассказал, что принесет ему счастье и оптимизм в следующем году 16:26
Путин: Необходимо выстроить помощь взрослым больным орфанными заболеваниями 16:18
Путин анекдотом объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу 16:16
Путин: Женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин 16:16
Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе 16:08
Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока 16:06
В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов 16:01
Путин не исключил подготовки Украиной новой военной операции против Донбасса 15:50
Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Президент проверит ситуацию с высокими ценами на уголь на Алтае 15:42
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 16:00
Рубрика: Власть

Путин пообещал крымчанам решить проблему качества связи

Текст: Илья Изотов

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции пообещал крымчанам решить все болезненные вопросы, касающиеся развития инфраструктуры, в том числе связанные с санкционными ограничениями. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Крым 24" Александра Федорчака.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Путин: Россия не могла отказать Крыму и Севастополю в защите в 2014 году

Вопрос крымского журналиста прежде всего касался недостаточно высокого качества мобильной связи на полуострове.

- Многое строится, но, к сожалению, связь осталась на том же уровне, а крупные российские операторы связи к нам зайти пока не могут. Как можно этот вопрос отрегулировать на государственном уровне? И возможно ли в ближайшее время, что к нам все-таки пойдут крупные операторы? - поинтересовался тележурналист.

- Это понятно с чем связано - с санкциями наших западных партнеров против Крыма, - ответил Владимир Путин. - Я уже говорил, что странная ситуация складывается: если кто-то считает, что Крым оккупирован, то крымчане - жертва агрессии, за что же их дополнительно наказывают? А если присоединились к России по собственной воле на референдуме - то это проявление демократии. Тогда получается, что кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один: плевать они хотели и на интересы крымчан, и России, и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы. Но мы, понимая это, должны соответствующим образом реагировать. И мы будем это делать дальше. Так же, как мы решали вопрос с водоснабжением (не до конца еще решили, но решим), так же, как решали вопрос с энергообеспечением и развитием инфраструктуры. Это не только "Таврида" - будут построены съезды с трассы к побережью. Будем заниматься развитием инфраструктуры Крыма - продолжать строить лечебные учреждения, детсады, школы. Также и с мобильной связью тоже - мы найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей. Я не буду сейчас информировать, как мы будем это делать, чтобы не помешать самому процессу. Но будем думать и, надеюсь, решим эту проблему.

Президент отметил, что Крым и Севастополь позднее включились в российскую программу реновации жилья и переселения из ветхих домов. "Поэтому Крым и Севастополь несколько отстают от темпов выполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья, - объяснил Путин. - Но мы обязательно будем решать на системной основе эти вопросы".

Также, по мнению главы государства, на полуострове есть проблемы с уровнем доходов и заработных плат и высокими ценами. "Я знаю это. Все постепенно будем решать. Постепенно, но уверенно. И надеюсь, крымчане и севастопольцы это чувствуют уже сегодня и почувствуют завтра".

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Связь Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

Главное сегодня

Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими