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23.12.2021 17:43
Рубрика: Экономика

Регионы продлили курортный сбор на 2022 год

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край) , Евгений Гайва
Курортный сбор в 2022 году будут взимать в Краснодарском крае, на Алтае и Ставрополье, причем на Кубани его размер вырастет в несколько раз. Итоговая сумма сбора невелика, но отказываться от него регионы не намерены, и после завершения эксперимента сбор переведут на постоянную основу, считают эксперты.
Ставки курортного сбора стремятся ввысь - к 50 рублям с человека в сутки. Фото: Владимир Аносов Ставки курортного сбора стремятся ввысь - к 50 рублям с человека в сутки. Фото: Владимир Аносов
Ставки курортного сбора стремятся ввысь - к 50 рублям с человека в сутки. Фото: Владимир Аносов

Курортный сбор ввели с 1 мая 2018 года для нескольких регионов. Действует эксперимент по 31 декабря 2022 года. Взимать сбор начали в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях на территориях, где проводится эксперимент. В Крыму пока действует мораторий до 1 мая 2022 года. Устанавливать размер сбора регионы могут самостоятельно. Все три региона, участвующие в эксперименте с курортным сбором, продлили эту практику на 2022 год. Причем в Алтайском крае размер сбора вырастет с 30 до 50 рублей с человека в день, в Краснодарском крае - с 10 до 30 рублей, отдельно в городе Сочи - до 50 рублей, а на Ставрополье и так уже собирают по 50 рублей с человека в сутки, указывают в Ассоциации туроператоров России.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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Заметное увеличение размера сбора на Кубани привлекло внимание турбизнеса. Как пояснила врио министра минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина, поступления в краевой бюджет необходимо увеличить, с этим связано и увеличение курортного сбора. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, только за счет краевого бюджета создать должный уровень отдыха к курортному сезону не получится.

Размер сбора действительно играет большую роль. На Ставрополье, где все время эксперимента взимали по 50 рублей с человека в сутки, к августу этого года всего собрали более 737 млн рублей, рассказывали ранее "РГ" в министерстве туризма и оздоровительных курортов края. При этом в регионе за эти годы побывало около 4 млн туристов. В Краснодарском крае за тот же период побывали более 50 млн гостей, по данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, объем сбора составил всего 396 млн рублей.

Увеличение курортного сбора - непростой вопрос, замечает председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. "Учитывая, что в 2019 году только половина туристов Сочи оплатила курортный сбор, в 2022-м может сложиться аналогичная ситуация. К тому же это может ударить по организованным объектам размещения и дать лазейку "серому" турбизнесу", - говорит она.

Даже после повышения размера курортного сбора этих средств не хватит на ремонт инфраструктуры, но для муниципалитетов сбор может быть важен

Средств курортного сбора не хватит на развитие капитальной инфраструктуры, на них можно только отремонтировать скамейки, установить урны, для муниципалитетов эти деньги могут сыграть роль, говорит председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий Барзыкин. Тем не менее после завершения эксперимента курортный сбор, скорее всего, будет введен на постоянной основе и распространен на другие регионы, считает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь ЮФО Краснодарский край СФО Алтайский край СКФО Ставропольский край Развитие туризма в России

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