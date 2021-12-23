Регионы продлили курортный сбор на 2022 год

Курортный сбор ввели с 1 мая 2018 года для нескольких регионов. Действует эксперимент по 31 декабря 2022 года. Взимать сбор начали в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях на территориях, где проводится эксперимент. В Крыму пока действует мораторий до 1 мая 2022 года. Устанавливать размер сбора регионы могут самостоятельно. Все три региона, участвующие в эксперименте с курортным сбором, продлили эту практику на 2022 год. Причем в Алтайском крае размер сбора вырастет с 30 до 50 рублей с человека в день, в Краснодарском крае - с 10 до 30 рублей, отдельно в городе Сочи - до 50 рублей, а на Ставрополье и так уже собирают по 50 рублей с человека в сутки, указывают в Ассоциации туроператоров России.
Заметное увеличение размера сбора на Кубани привлекло внимание турбизнеса. Как пояснила врио министра минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина, поступления в краевой бюджет необходимо увеличить, с этим связано и увеличение курортного сбора. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, только за счет краевого бюджета создать должный уровень отдыха к курортному сезону не получится.
Размер сбора действительно играет большую роль. На Ставрополье, где все время эксперимента взимали по 50 рублей с человека в сутки, к августу этого года всего собрали более 737 млн рублей, рассказывали ранее "РГ" в министерстве туризма и оздоровительных курортов края. При этом в регионе за эти годы побывало около 4 млн туристов. В Краснодарском крае за тот же период побывали более 50 млн гостей, по данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, объем сбора составил всего 396 млн рублей.
Увеличение курортного сбора - непростой вопрос, замечает председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. "Учитывая, что в 2019 году только половина туристов Сочи оплатила курортный сбор, в 2022-м может сложиться аналогичная ситуация. К тому же это может ударить по организованным объектам размещения и дать лазейку "серому" турбизнесу", - говорит она.
Средств курортного сбора не хватит на развитие капитальной инфраструктуры, на них можно только отремонтировать скамейки, установить урны, для муниципалитетов эти деньги могут сыграть роль, говорит председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий Барзыкин. Тем не менее после завершения эксперимента курортный сбор, скорее всего, будет введен на постоянной основе и распространен на другие регионы, считает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.