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23.12.2021 10:48
Рубрика: Общество

В Волгоградской области Деда Мороза обязали носить маску и иметь QR-код

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области региональное управление Роспотребнадзора обязало аниматоров на время новогодних представлений выступать в защитных масках и перчатках. Рекомендации для актеров, играющих роли Деда Мороза и Снегурочки, вызваны пандемией СОVID-19.

Фото: iStock
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"Необходимо ношение средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), а также соблюдение дистанции 1,5 метра", - говорится в документе.

Рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил также распространяются на родителей, которые заказывают аниматоров для новогоднего поздравления детей.

По официальным данным, в Волгоградской области зарегистрировано 11491 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от СОVID-19 скончались 5350 жителей региона. Для посещения гостиниц, кинотеатров, ресторанов и других общественных мест в регионе необходимо иметь QR-код о вакцинации.

Кстати

В Роспотребнадзоре Волгоградской области также советуют обязательно заключить с аниматорами письменный договор, в котором следует иметь точные сведения о конкретном лице, которое будет поздравлять ребенка и QR-код о вакцинации.

В документе также должны быть прописаны точная дата и время поздравления ребенка, продолжительность праздничной программы, стоимость и порядок оплаты. Договор можно заключать как с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и с физическими лицами. Следует помнить, что если услуга оказывалась физическим лицом, то все возникшие споры рассматриваются только в суде в порядке гражданского судопроизводства, так как на правоотношения между физическими лицами действие Закона РФ "О защите прав потребителей" не распространяется.

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