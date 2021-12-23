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23.12.2021 18:08
Рубрика: Происшествия

Руководителя ГУП "Крымгеология" задержали по подозрению в крупной взятке

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю

Оперативники ФСБ задержали в Симферополе генерального руководителя ГУП РК "Крымгеология" Николая Братусина в момент передачи ему очередной части крупной взятки. Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как установило следствие, взятки руководитель ГУП РК "Крымгеология" получает с весны нынешнего года. Управляя процессом добычи и продажи сыпучих строительных материалов на карьере в Белогорском районе, гендиректор "Крымгеологии" потребовал от одного из предпринимателей денежное вознаграждение в обмен на возможность закупать гравий и другие полезные фракции на этом месторождении.

"Далее директор ГУП организовал заключение договора поставки инертных материалов с коммерсантом, убедив его таким образом в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара", - говорится в сообщении.

С этого момента должностное лицо госпредприятия ежемесячно получало от предпринимателя взятки. Их общая сумма составила 365 тысяч рублей. Деньги передавались лично в руки либо перечислялись на банковские карты аффилированных с директором ГУП РК "Крымгеология" лиц.

Накануне подозреваемый был задержан в столице Крыма на улице Беспалова, где находится офис ГУПа, в момент передачи ему очередной части взятки - 40 тысяч рублей. На работе и дома у руководителя госпредприятия прошли обыски и выемка документов. Свою вину он признал. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет и крупные денежные штрафы. Также в случае доказательства вины, осужденный по этой статье не сможет занимать определенные должности на срок до 15 лет.

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