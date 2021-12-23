В Крыму и Севастополе по ФЦП построят более 80 вышек мобильной связи

Для улучшения качества мобильной связи в Севастополе по федеральной целевой программе (ФЦП) развития полуострова будут построены 52 вышки для базовых станций. А в Республике Крым в 2022 году обновят 200 станций и построят около 30 новых.

Ранее сегодня президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, вопрос с качеством и доступностью мобильной связи в Крыму будет решен, но не стал раскрывать подробности, чтобы не помешать этому процессу. "Мы найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей", - сказал президент.

По словам директора департамента цифрового развития Севастополя Александры Осиповой, правительство города-героя попросило предусмотреть в ФЦП средства для строительства антенно-мачтовых сооружений и модернизации существующего оборудования на территории города.

- Запланирована установка 52 объектов связи: опор двойного назначения и антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов мобильной связи, - сказала Осипова.

Она уточнила, что новые вышки сотовой связи разместят в плотно застроенных жилых районах Севастополя, в местах отдыха и на популярных туристических маршрутах, а также в сельской зоне.

Чиновница также рассказала, что крупный крымский сотовый оператор "К-Телеком" в 2021 году запустил пять новых базовых станций в тех районах Севастополя, где возникали перебои со связью. Еще один оператор "Севмобайл" установил станцию в поселке Ласпи. Правительство Севастополя, со своей стороны, выделило операторам около 20 земельных участков для строительства новых базовых станций.

В Республике Крым, по словам министра внутренней политики, информации и связи РК Михаила Афанасьева, в 2021 году были модернизированы 198 базовых станций сотовой связи. В 2022 году будут обновлены еще 200 станций и построены около 30 новых, передает "Крым 24".