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23.12.2021 18:29
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали более 80 жителей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В четверг в самом центре Новороссийска вспыхнул сильный пожар в многоэтажном жилом доме.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 16.36 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона экстренного ведомства поступило сообщение о возгорании по улице Видова.

Установлено, что происходит горение в девятиэтажном доме на площади 120 квадратных метров.

В 17.25 пожар удалось локализовать. На месте происшествия в настоящий момент продолжают работать спасатели ведомства.

По уточненным данным, эвакуирован 81 человек.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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