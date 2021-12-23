В Новороссийске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали более 80 жителей

В четверг в самом центре Новороссийска вспыхнул сильный пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 16.36 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона экстренного ведомства поступило сообщение о возгорании по улице Видова.

Установлено, что происходит горение в девятиэтажном доме на площади 120 квадратных метров.

В 17.25 пожар удалось локализовать. На месте происшествия в настоящий момент продолжают работать спасатели ведомства.

По уточненным данным, эвакуирован 81 человек.