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23.12.2021 14:34
Рубрика: Общество

В Ушаковке подвели итоги года Науки и технологий

Текст: Олег Сергеев
В Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова рассказали о наиболее значимых результатах года Науки и технологий. В Ушаковке появились 24 новые лаборатории, модернизированный Береговой учебно-тренажерный центр, получено более 10 патентов и свидетельств, произошли масштабные инвестиции и развитие.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Под занавес года в Ушаковке подготовили виртуальную экскурсию для своих потенциальных абитуриентов. И показать вузу есть что. Во многом благодаря возможностям нового учебно-лабораторного корпуса "Юг" появились площадки для создания учебных и производственных лабораторий. На данный момент уже приобретено 24 лабораторных стенда ведущего производителя - компании Festo. Общая сумма инвестиций составила более 70 миллионов рублей. Подобное оборудование - неотъемлемая часть современного судна, способного работать в любых климатических зонах - от экватора до арктических широт.

Фото: Олег Сергеев
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Отечественная морская наука сейчас интенсивно работает в области автономного судовождения - это является сферой интересов и ученых университета. В Ушаковке сейчас запатентовано пять собственных технологий и три устройства для промышленности. Буквально в ноябре университет получил патент на "Опытный морской модульный комплекс", свидетельство о государственной регистрации программы "Интерфейс индикации и управления морским автономным подвижным объектом с одним или двумя движительно-рулевыми комплексами", а также патент на "Способ автоматической проводки судна".

В университете разрабатывают свою методическую базу, где практические упражнения позволяют курсантам произвести поиск и устранение отказов в реальных судовых системах.

Стала наиболее востребованной, в последние два года, в связи с работой в условиях пандемии - лаборатория дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Здесь происходит запись и монтаж видеолекций для системы дистанционного образования, которую вуз внедрил без каких-либо затруднений. В настоящий момент подготовку в этой системе прошли более 10 тысяч человек.

В уходящем году фактически полностью завершена реконструкция и модернизация Берегового учебно-тренажерного центра (БУТЦ) Ушаковки. Здесь заново отстроили новый комплекс по борьбе за живучесть судна. Сейчас Россия активно развивает перевозку углеводородов по Северному морскому пути, а значит, и подготовка в вузе - лидере отрасли - должна соответствовать. Для БУТЦа закупили индивидуальные и коллективные комплекты выживания, специализированные "арктические" гидротермокостюмы. Особое впечатление производит и новый тренажерный комплекс по имитации различных очагов возгорания, характерных для морских судов. Только за последнее время инвестиции в обновление инфраструктуры БУТЦа составили 50 миллионов рублей.

Так что Государственный морской университет имени адмирала Федора Ушакова завершает год Науки и технологий, существенно обновив лабораторную и тренажерную базу, оставаясь лидером отрасли, форпостом в области морской транспортной науки, подготовки высококвалифицированных кадров.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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