Волгоградка взыскала компенсацию за повреждение автомобиля сосульками

В Волгограде суд Тракторозаводского район встал на сторону жительницы города, автомобиль которой пострадал от падения снега и льда с крыши торгово-развлекательного комплекса. По требованию суда собственник ТРК возместил пострадавшей около 65 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, 23 января с крыши комплекса на легковой автомобиль Peugeot 308 сошла снежно-ледяная масса. В результате оказалось разрушено лобовое стекло, а повреждения корпуса автомобиля составили от 70 до 80 процентов.

"Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 85 тысяч рублей. Ответчик выплатил девушке 37 тысяч рублей в счет возмещения ущерба и 4000 рублей в качестве расходов на проведение экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Для получения оставшейся суммы пострадавшая обратилась в суд, который счел ее доводы обоснованными и в ее пользу было взыскано 64 879 рублей. В том числе 48 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

"Ответчик обжаловал указанное решение. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта", - говорится в сообщении.