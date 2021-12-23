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23.12.2021 13:21
Рубрика: Происшествия

Волгоградка взыскала компенсацию за повреждение автомобиля сосульками

Текст: Николай Грищенко
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

В Волгограде суд Тракторозаводского район встал на сторону жительницы города, автомобиль которой пострадал от падения снега и льда с крыши торгово-развлекательного комплекса. По требованию суда собственник ТРК возместил пострадавшей около 65 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, 23 января с крыши комплекса на легковой автомобиль Peugeot 308 сошла снежно-ледяная масса. В результате оказалось разрушено лобовое стекло, а повреждения корпуса автомобиля составили от 70 до 80 процентов.

"Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 85 тысяч рублей. Ответчик выплатил девушке 37 тысяч рублей в счет возмещения ущерба и 4000 рублей в качестве расходов на проведение экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Для получения оставшейся суммы пострадавшая обратилась в суд, который счел ее доводы обоснованными и в ее пользу было взыскано 64 879 рублей. В том числе 48 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

"Ответчик обжаловал указанное решение. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта", - говорится в сообщении.

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