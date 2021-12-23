Энергетики Приуральского района приготовились к запуску новой электростанции

В преддверии своего профессионального праздника АО "Ямалкоммунэнерго" презентовало новую электростанцию в с. Харсайм.

Директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев совместно с генеральным директором АО "Ямалкоммунэнерго" Максимом Пономаревым проинспектировали завершающую стадию строительства нового энергообъекта в с. Харсайм Приуральского района.

"В рамках мероприятий по газификации села смонтированы четыре газопоршневых агрегата по 0.5 МВт и резервный дизель-генератор МВт на случай прекращения подачи основного топлива. Сейчас необходимо получить разрешение на подачу газа на электростанцию и можно приступать к пусконаладочным работам", - сказал Дмитрий Афанасьев.

Новая электростанция в ближайшие дни должна начать первые пуски электроэнергии - пройти пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию. Производителем газопоршневых установок стала российская компания - Завод имени Маминых Волжский Дизель (АО "ВОЛГОДИЗЕЛЬМАШ"), застройщиком - ООО "ВДМ-Сервис".

"Для небольшого поселения, где проживает чуть менее 600 человек, возведен серьезный объект выработки электрической энергии мощностью 2 МВт, а также с возможностью увеличения мощности до 3 МВт.На сегодняшний день жители поселения в среднем потребляют чуть менее 1 МВт электроэнергии", - дополнил о новом объекте директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе Виталий Грабо.

Энергетики позаботились о резервировании энергии с учетом возможности роста поселения.На время пусконаладочных работ и первого периода эксплуатации нового объекта действующая электростанция будет находится в эксплуатации как резервный источник.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"