Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин рассказал об итогах работы представительного органа местного самоуправления в уходящем году, а также о бюджете на 2022 год.

На этой неделе завершился бюджетный процесс. Депутаты приняли главный финансовый документ во втором чтении. Каким он будет в сравнении с бюджетом года уходящего?

Игорь Володин: Если в уходящем году городской бюджет 47 миллиардов, то в 2022 будет практически 57 - почти на десять миллиардов больше. В результате появляются новые возможности. Например, увеличился дорожный фонд - это огромный плюс для горожан. Появились дополнительные средства на физкультуру и спорт: если в нынешнем году на эти цели выделяли 1,3 миллиарда рублей, то в 2022-м - более четырех миллиардов. В том числе часть средств поступит в бюджет в рамках подготовки к Универсиаде- 2023. Мы сможем привести в порядок спортивный комплекс "Калининец" - там будет построено новое здание и отремонтирован бассейн. Также планируется возвести ФОК на улице Кировградской.

На образование направляется 27 миллиардов - свыше половины бюджета. Что касается здравоохранения, то после передачи полномочий вопросы в этой сфере решаются на областном уровне.

А как изменились налоги, формирующие местный бюджет? Насколько увеличилась в пандемию помощь из казны области?

Игорь Володин: Поступления налога на имущество физических лиц подросли практически на два миллиарда рублей, мы получили по этой статье 11,5 миллиарда. Собираемость налогов растет. Поддержка вышестоящих бюджетов тоже стала больше: в 2021 году от области мы получили 23 миллиарда, а в новом будет уже 29.

Седьмой созыв городской Думы стал инициатором возрождения программы развития отдаленных территорий. Что сделано в этом направлении?

Игорь Володин: В 2013 году программа была приостановлена. Но в 2019-м мы вместе с главой города и депутатами объехали все районы Екатеринбурга, посетив при этом и отдаленные территории. Депутаты акцентировали внимание исполнительной власти на проблемах жителей Северки, Палкино, Совхозного, Горного Щита и других поселков в составе Екатеринбурга. После чего началась работа по решению этих вопросов.

К примеру, школа № 179 в Северке. Когда мы посетили это образовательное учреждение, ужаснулись его состоянию. Здания построены в 1961 и 1978 годах: по фасаду шли трещины, пол проваливался, в спортзале заниматься было опасно. Провели реконструкцию и уже в этом году открыли обновленную школу.

Городская Дума стала самостоятельным и независимым органом власти, который принимает реальные решения

Также в 2021 году закончили ремонт школы № 25 на улице Феофанова - это было старое здание 1957 года постройки. Кроме того, восстановили мост в поселке Совхозном, построили спортивные площадки в Компрессорном микрорайоне и на Изоплите.

В связи с этим вспомним еще одну инициативу городской Думы седьмого созыва - "Спорт в каждый двор". Сколько площадок уже удалось открыть и сколько в планах?

Игорь Володин: В рамках этого проекта строятся новые и восстанавливаются существующие футбольные поля, хоккейные, теннисные, баскетбольные, волейбольные корты, площадки для воркаута. Нас поддержали губернатор и областное правительство: площадки финансируются 50 на 50 городом и регионом. На сегодня их 26 по всему Екатеринбургу, в том числе семь построены в нынешнем году.

На создание одной площадки идет пять-шесть миллионов рублей. Это достаточно большие средства, поэтому при планировании объектов мы сразу определяли, кто будет отвечать за них и как обслуживать. Обычно мы смотрим, какие спортивные клубы есть рядом. Они и берут площадку под свой контроль, в том числе ведут заливку льда и уборку снега.

А у жителей новые спортивные объекты востребованы?

Игорь Володин: Да, мы в этом убедились. На футбольных полях и хоккейных кортах занимается большое количество людей. Расписание заполнено с утра до вечера. На следующий год запланировано обустроить еще десять крупных спортивных площадок.

Когда-то одной из самых болезненных проблем города была очередь в детские сады. Сейчас острее стоит вопрос с переполненными школами. По вашему мнению, удастся, как уверена городская администрация, решить его до 2025 года?

Игорь Володин: Должны решить. В 2021 году построены три новых школы и один пристрой. Это дало возможность обеспечить дополнительные учебные места для 3790 человек. Новые объекты замечательные: и по дизайну, и по оснащению техникой.

Планировали открыть в этом году новое здание школы № 167, однако там возникли проблемы со строительной организацией. Степень готовности высока, но работы пока не завершены. Мы прекрасно понимаем, что мест в школах не хватает и работать в этом направлении нужно.

При этом мы не оставили и тему детских садов - в 2021-м уже введено в строй три новых здания, еще пять откроются до конца года.

Реконструкция территории возле Шарташа и строительство еще одного термального комплекса - одна из горячих тем, которые сейчас обсуждает общественность Екатеринбурга. Мы с интересом следили за поездками депутатов городской Думы на Уктус и Шарташ. Они выслушали разные стороны. Расскажите, какую позицию в итоге заняла Дума, какие выводы сделали из увиденного?

Игорь Володин: Предложение о строительстве зоны отдыха на берегу Шарташа поступило от бизнесменов. У многих горожан есть вопросы по этому проекту, поэтому мы детально разбираемся в ситуации.

Игорь Володин (в центре) с другими депутатами и общественниками побывал в Шарташском лесопарке, чтобы на месте оценить перспективу строительства на берегу озера нового термального комплекса. Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Депутаты провели встречи с общественниками, представителями бизнеса и директором Шарташского лесопарка Артуром Зиганшиным в городской Думе. Дискуссия получилась жаркой. Тогда мы решили сами посмотреть существующий термальный комплекс на Уктусе: насколько он востребован, безопасен ли для окружающей среды? Несмотря на то что мы приехали туда в будний день, было много посетителей - место действительно популярное. Такой центр - это прежде всего привлечение инвестиций и дополнительный источник дохода для бюджета. Предприятие обеспечивает работой около сотни человек. Мы обратили внимание, как при строительстве комплекса обыграли растущие там сосны - ни одно дерево срублено не было.

Мы решили посмотреть площадку, где планируется строительство. И следующий выезд был на Шарташ. Местные жители, которые участвовали в беседе, спросили, не займет ли объект часть территории поселка Пески. Артур Зиганшин заверил: этого не будет. Общественники переживали, что там пробурят скважину - выяснилось, что и таких планов нет. Воду будут привозить. Бассейны планируют обеспечить централизованными системами водоснабжения и канализации, к которым, кстати, смогут подключиться и местные жители. В разговоре приняли участие и экологи. У всех была возможность высказать мнение и задать вопросы.

Сейчас инвестор заказал экологическую экспертизу, ждем ее результатов. Решение до конца года принимать не планируем. Но на данный момент ничего негативного для города в этом проекте мы не видим. Более того, если будет построен такой комплекс, из федерального бюджета поступят средства на очистку озера, а такая необходимость давно назрела.

Руководство Шарташского лесопарка и инвестор приглашают общественников войти в рабочую группу. Они гарантируют возможность при необходимости скорректировать проект - на любом этапе.

Пандемия - явление, которое серьезно осложняет нашу жизнь. Как изменилась работа органов власти в этот период?

Игорь Володин: Мы поменяли формат общения с людьми. Если раньше был только личный прием граждан, то сейчас основная масса вопросов обсуждается в ходе видеозвонков. Бывают обращения, по которым нужно действовать немедленно. Поэтому во время приема рядом со мной находятся юристы, часто среди приглашенных бывают представители городской администрации. При необходимости мы на месте принимаем решения по запросам горожан.

Что примечательно: раньше к нам приходили в основном с заявлениями и жалобами, а теперь все чаще горожане приходят с предложениями. Мы их обрабатываем и направляем в администрацию города или правительство области. Кроме того, мы активно взаимодействуем с Общественной палатой Екатеринбурга. В ней собрались мощные специалисты, которые вносят огромный вклад в развитие города. Для нас эти встречи - дополнительный источник информации.

В 2021 году построены три школы и один пристрой на 3790 учебных мест. Новые объекты замечательные: и по дизайну, и по оснащению техникой

Какие еще важные темы для дискуссий были у депутатов в уходящем году?

Игорь Володин: Обсуждали вопросы, связанные с коронавирусом и QR-кодами, ход вакцинации, а также образование восьмого района города - Академического. Городские депутаты много работали над этим проектом, нас поддержали в Законодательном собрании Свердловской области и правительстве РФ. Ожидается, что глава нового района Екатеринбурга будет назначен уже в конце года.

Что удалось сделать Екатеринбургской думе в уходящем году - чем вы особенно гордитесь?

Игорь Володин: Мы ускорили открытие центра "Эрмитаж-Урал". На последнем этапе реконструкции оказалось, что не хватает 30 миллионов рублей на мультимедийную установку. Депутаты обратились к главе города, и в начале июля этот удивительный музей наконец открылся.

Мы добились выделения дополнительных средств на новое ограждение для зоопарка. Учреждению это необходимо для успешного прохождения лицензирования. Держим на контроле ремонт театра кукол.

Проект "Спорт в каждый двор" - наша инициатива и тоже повод для гордости. Вообще для меня важно, что городская Дума наконец-то стала самостоятельным и независимым органом власти, который принимает реальные решения, как это и должно быть.

Уже год у Екатеринбурга новый глава. Удалось ли депутатам гордумы выстроить с ним эффективное взаимодействие?

Игорь Володин: На мой взгляд, у представительного органа с главой города Алексеем Орловым и всей командой администрации конструктивный диалог. Например, мы активно обсуждаем формирование бюджета на начальных этапах его формирования - когда еще есть возможность увеличивать либо уменьшать какие-то статьи расходов. Наша позиция такова: при верстке бюджета необходимо ориентироваться прежде всего на наказы избирателей - жителей Екатеринбурга.

Кроме того, совместно с главой и его заместителями мы выезжаем на объекты благоустройства, следим за ходом работ по ремонту объектов улично-дорожной сети и социальных учреждений.

Для вас эта тематика, наверное, особенно близка, ведь вы тоже спортсмен и, насколько я знаю, успешный.

Игорь Володин: Да, я занимаюсь пауэрлифтингом, жимом штанги лежа - по этой дисциплине я восьмикратный чемпион мира. Последний раз я подтвердил этот титул совсем недавно - в сентябре этого года. Также у меня черный пояс по айкидо.

Что бы вы хотели пожелать коллегам и всем жителям Екатеринбурга в преддверии Нового года?

Игорь Володин: Чтобы все планы, даже самые амбициозные, сбылись. Взаимопонимания и на работе, и с близкими людьми. Конечно, никому не болеть. Ну и чтобы пандемия наконец закончилась.