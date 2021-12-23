Новости

Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках 22.12.2021
Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии 22.12.2021
Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19” 22.12.2021
Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь 22.12.2021
Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина 22.12.2021
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 22.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 22.12.2021
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 22.12.2021
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 22.12.2021
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 03:26

Экономия в цифре

Энергохолдинг оптимизирует затраты и повышает качество услуг благодаря внедрению умных технологий
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8642)
Опыт Свердловского филиала "Т Плюс" в части цифровизации будет распространен на другие территории присутствия энергетического холдинга уже в следующем году, что позволит сохранить лидерство в данном направлении. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции 2021 года председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.
Руководители уральских компаний, входящих в холдинг "Т Плюс", подчеркнули: в следующем году качество услуг энергетиков только вырастет. Фото: Татьяна Андреева/РГ Руководители уральских компаний, входящих в холдинг "Т Плюс", подчеркнули: в следующем году качество услуг энергетиков только вырастет. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Руководители уральских компаний, входящих в холдинг "Т Плюс", подчеркнули: в следующем году качество услуг энергетиков только вырастет. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По его словам, Екатеринбург был выбран для реализации пилотного проекта специально: это город-миллионник с очень сложной схемой теплоснабжения. "Если здесь получилось, то дальше опыт будет проще тиражировать", - отметил глава компании.

Вообще-то на Урале реализуются два цифровых проекта. Один, в сетевом комплексе, уже завершен - цифровой двойник системы теплоснабжения Екатеринбурга создан и отработал целый год. Второй только стартовал - он касается двух ТЭЦ, Академической и Новосвердловской.

- Суммарно будет потрачено около полумиллиарда рублей. Задача - "подружить" две цифровые модели, станций и сетей. Результатом станет управление теплоисточниками и подачей ресурса в автоматическом режиме, - рассказал главный инженер Свердловского филиала "Т Плюс" Павел Родин.

Цифровизация в энергетике не модный тренд, а необходимость. Хотя она и требует немалых инвестиций, эффективность перемен доказана практикой.

- Жители Екатеринбурга заметили, что нынешним летом мы вообще не отключали горячую воду - даже на время гидравлических испытаний. Это стало возможным благодаря использованию умного оборудования. Третий год подряд мы увеличиваем скорость вхождения в осенне-зимний период - быстрее запускаем циркуляцию теплоносителя в сети, - перечисляет плюсы исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) Андрей Шмельков.

Напомним: в конце ноября систему автоматизированного управления теплоснабжением столицы Урала представили заместителю министра энергетики России Петру Бобылеву. Его впечатлила и реализация проекта, и результаты, в частности, 10-процентное снижение повреждаемости сетей за тот год, что за ними следит цифровой двойник. "Такого нет нигде в России", - заметил замминистра. Кстати, Андрей Вагнер приводит еще такую цифру: только за счет цифровизации теплосетей в Екатеринбурге объем вредных выбросов в атмосферу снизился на 52 тысячи тонн в год.

Только за счет цифровизации теплосетей в Екатеринбурге объем вредных выбросов в атмосферу снизился на 52 тысячи тонн в год

Разумеется, тотальная цифровизация без модернизации бесполезна, ведь износ теплосетей в разных регионах присутствия "Т Плюс" - от 70 процентов и выше. Замена ветхих труб уже давно является одним из приоритетных направлений для компании. В этом году объем перекладки рекордный - 670 километров (для сравнения: в 2020-м было 492, а еще несколько лет назад - около 200). Это в целом по стране. В Екатеринбурге минувшим летом ЕТК отремонтировала и заменила 73,9 километра, в трех городах области, где Свердловский филиал осуществляет теплоснабжение, - 18,6 километра.

- Мы перекладываем в год более четырех процентов теплосетей (еще недавно было 2,5), однако пока вышли только на уровень остановки старения системы. Нужно наращивать темпы, - говорит Вагнер. - Но это требует и больше денег. Каждый год мы увеличиваем инвестпрограмму на 5-7 миллиардов рублей. В 2021 году она составила 33 миллиарда, и основной крен был сделан именно в сторону модернизации теплосетей. В 2022-м планируем инвестировать 45 миллиардов рублей и переложить 700 километров.

В уходящем году планы энергетиков едва не сорвал резкий - в 2,5 раза - рост цен на трубы (это при том, подчеркивает глава компании, что тарифы на электрическую и тепловую энергию не изменились). В какой-то мере крупнейший энергохолдинг выручает его масштаб и централизованная схема закупок: большой объем дает хорошее преимущество в цене. К тому же все процедуры проводятся заранее, так что трубы и другую необходимую продукцию для нынешней ремонтной кампании удалось приобрести еще до ценового скачка. На 2022 год сегодня законтрактованы почти все объемы - уже по новым ценам, но высокий спрос на трубы не сулит, что они подешевеют.

Как обычно, дают о себе знать и неплатежи потребителей. Директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Прилежаев отмечает, что долги за год, по данным на 1 декабря, хотя и несущественно, но выросли: по теплу на 2,7, по электроэнергии - на один процент. По его словам, население в 2021 году, после отмены введенных в первый год пандемии послаблений, стало платить лучше, промышленность даже сократила дебиторку, а вот ситуация в коммунальном секторе лишь усугубилась. Например, задолженность за электроэнергию водоканалов выросла на 300 миллионов рублей, почти на такую же сумму - у теплоснабжающих компаний. В Свердловской области таких должников очень много - 173, из них 103 МУПа, многие находятся в процедуре банкротства, так что перспектива получить с них плату за поставленные ресурсы весьма призрачная.

Где же энергетикам взять деньги на модернизацию сетей, цифровизацию, строительство новых энергоблоков? Кроме концессии и перехода на единую ценовую зону теплоснабжения, эффективных инструментов привлечения инвестиций в эту сферу сегодня нет, уверен Андрей Вагнер. "Т Плюс" активно занимается продвижением новой модели теплового рынка - так называемой "альтернативной котельной", или ценовой зоны. На нее перешли уже 15 городов присутствия компании, в 2022-м планируется подключить еще пять, в том числе Екатеринбург, а к 2024 году их будет не менее 30. Такой механизм формирования тарифов позволит энергетикам работать на перспективу и в результате повысить качество и надежность теплоснабжения, эффективность бизнес-процессов, а также снизить нагрузку на экологию. Кстати, по словам председателя правления, удельный расход топлива на выработку гигакалории тепла у "Т Плюс" и сегодня самый низкий в России. Но компания продолжает работать в этом направлении, включая в свою стратегию стандарты ESG: экологичность, социальную ответственность, прозрачность управления.

- Мы становимся другой компанией: пересматриваем все действия, стратегию компании в направлении ESG-принципов и повышения качества поставляемого продукта. Этот критерий станет учитываться при оценке работы не только филиалов, но и каждого сотрудника, - подчеркнул Андрей Вагнер.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине