Опыт Свердловского филиала "Т Плюс" в части цифровизации будет распространен на другие территории присутствия энергетического холдинга уже в следующем году, что позволит сохранить лидерство в данном направлении. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции 2021 года председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.

По его словам, Екатеринбург был выбран для реализации пилотного проекта специально: это город-миллионник с очень сложной схемой теплоснабжения. "Если здесь получилось, то дальше опыт будет проще тиражировать", - отметил глава компании.

Вообще-то на Урале реализуются два цифровых проекта. Один, в сетевом комплексе, уже завершен - цифровой двойник системы теплоснабжения Екатеринбурга создан и отработал целый год. Второй только стартовал - он касается двух ТЭЦ, Академической и Новосвердловской.

- Суммарно будет потрачено около полумиллиарда рублей. Задача - "подружить" две цифровые модели, станций и сетей. Результатом станет управление теплоисточниками и подачей ресурса в автоматическом режиме, - рассказал главный инженер Свердловского филиала "Т Плюс" Павел Родин.

Цифровизация в энергетике не модный тренд, а необходимость. Хотя она и требует немалых инвестиций, эффективность перемен доказана практикой.

- Жители Екатеринбурга заметили, что нынешним летом мы вообще не отключали горячую воду - даже на время гидравлических испытаний. Это стало возможным благодаря использованию умного оборудования. Третий год подряд мы увеличиваем скорость вхождения в осенне-зимний период - быстрее запускаем циркуляцию теплоносителя в сети, - перечисляет плюсы исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) Андрей Шмельков.

Напомним: в конце ноября систему автоматизированного управления теплоснабжением столицы Урала представили заместителю министра энергетики России Петру Бобылеву. Его впечатлила и реализация проекта, и результаты, в частности, 10-процентное снижение повреждаемости сетей за тот год, что за ними следит цифровой двойник. "Такого нет нигде в России", - заметил замминистра. Кстати, Андрей Вагнер приводит еще такую цифру: только за счет цифровизации теплосетей в Екатеринбурге объем вредных выбросов в атмосферу снизился на 52 тысячи тонн в год.

Только за счет цифровизации теплосетей в Екатеринбурге объем вредных выбросов в атмосферу снизился на 52 тысячи тонн в год

Разумеется, тотальная цифровизация без модернизации бесполезна, ведь износ теплосетей в разных регионах присутствия "Т Плюс" - от 70 процентов и выше. Замена ветхих труб уже давно является одним из приоритетных направлений для компании. В этом году объем перекладки рекордный - 670 километров (для сравнения: в 2020-м было 492, а еще несколько лет назад - около 200). Это в целом по стране. В Екатеринбурге минувшим летом ЕТК отремонтировала и заменила 73,9 километра, в трех городах области, где Свердловский филиал осуществляет теплоснабжение, - 18,6 километра.

- Мы перекладываем в год более четырех процентов теплосетей (еще недавно было 2,5), однако пока вышли только на уровень остановки старения системы. Нужно наращивать темпы, - говорит Вагнер. - Но это требует и больше денег. Каждый год мы увеличиваем инвестпрограмму на 5-7 миллиардов рублей. В 2021 году она составила 33 миллиарда, и основной крен был сделан именно в сторону модернизации теплосетей. В 2022-м планируем инвестировать 45 миллиардов рублей и переложить 700 километров.

В уходящем году планы энергетиков едва не сорвал резкий - в 2,5 раза - рост цен на трубы (это при том, подчеркивает глава компании, что тарифы на электрическую и тепловую энергию не изменились). В какой-то мере крупнейший энергохолдинг выручает его масштаб и централизованная схема закупок: большой объем дает хорошее преимущество в цене. К тому же все процедуры проводятся заранее, так что трубы и другую необходимую продукцию для нынешней ремонтной кампании удалось приобрести еще до ценового скачка. На 2022 год сегодня законтрактованы почти все объемы - уже по новым ценам, но высокий спрос на трубы не сулит, что они подешевеют.

Как обычно, дают о себе знать и неплатежи потребителей. Директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Прилежаев отмечает, что долги за год, по данным на 1 декабря, хотя и несущественно, но выросли: по теплу на 2,7, по электроэнергии - на один процент. По его словам, население в 2021 году, после отмены введенных в первый год пандемии послаблений, стало платить лучше, промышленность даже сократила дебиторку, а вот ситуация в коммунальном секторе лишь усугубилась. Например, задолженность за электроэнергию водоканалов выросла на 300 миллионов рублей, почти на такую же сумму - у теплоснабжающих компаний. В Свердловской области таких должников очень много - 173, из них 103 МУПа, многие находятся в процедуре банкротства, так что перспектива получить с них плату за поставленные ресурсы весьма призрачная.

Где же энергетикам взять деньги на модернизацию сетей, цифровизацию, строительство новых энергоблоков? Кроме концессии и перехода на единую ценовую зону теплоснабжения, эффективных инструментов привлечения инвестиций в эту сферу сегодня нет, уверен Андрей Вагнер. "Т Плюс" активно занимается продвижением новой модели теплового рынка - так называемой "альтернативной котельной", или ценовой зоны. На нее перешли уже 15 городов присутствия компании, в 2022-м планируется подключить еще пять, в том числе Екатеринбург, а к 2024 году их будет не менее 30. Такой механизм формирования тарифов позволит энергетикам работать на перспективу и в результате повысить качество и надежность теплоснабжения, эффективность бизнес-процессов, а также снизить нагрузку на экологию. Кстати, по словам председателя правления, удельный расход топлива на выработку гигакалории тепла у "Т Плюс" и сегодня самый низкий в России. Но компания продолжает работать в этом направлении, включая в свою стратегию стандарты ESG: экологичность, социальную ответственность, прозрачность управления.

- Мы становимся другой компанией: пересматриваем все действия, стратегию компании в направлении ESG-принципов и повышения качества поставляемого продукта. Этот критерий станет учитываться при оценке работы не только филиалов, но и каждого сотрудника, - подчеркнул Андрей Вагнер.