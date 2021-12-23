Мальчик, вытащивший собаку и ее щенков из трубы, награжден грамотой

Только прибегнув к помощи соцсетей, волонтерам из города Березовский Свердловской области удалось спасти из водосточной трубы щенят. На призыв "нужен худой ребенок, который поможет достать пятидневных щенков" откликнулись многие, но шанс совершить по-настоящему смелый поступок выпал только одному.

В декабрьские морозы собака с висячими ушами родила щенков и логово для них устроила в узкой бетонной трубе. Жители города обратились в благотворительную организацию - животных надо спасать!

Время шло, щенки замерзали, добраться до них не получалось. В это время представители благотворительной организации и бросили клич в соцсети. Откликнулись десятки родителей, говоривших, что их ребенок хочет помочь. Но выяснилось, что поместиться в трубе было очень трудно, и тогда за дело взялся второклассник Андрей Шакиров. Он смело заполз в нее, но было темно, и вскоре мальчик вернулся за телефоном с фонариком. В конце спасательной операции школьника вытянули за ноги, а вместе с ним - и лоток с четырехдневными щенками.

- Это геройский поступок! Мы, взрослые, не смогли бы спасти щенков, - отметила директор фонда "Подари свою доброту" Ольга Новоселова.

Волонтеры вручили Андрею подарок и грамоту-благодарность. Щенков же взяли на передержку, позже удалось поймать и привезти к ним и собаку-мать. Малышам ищут хозяев.