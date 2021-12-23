Минприроды назвало города с самым грязным воздухом

Очередной экологический мониторинг выявил на карте страны 35 болевых точек - городов с самым грязным воздухом. "Они могут стать частью обновленного федерального проекта "Чистый воздух" летом 2022 года", - цитирует ТАСС главу Минприроды Александра Козлова.

Согласно "черному" списку, чаще всего неблагоприятная обстановка складывается в промышленных центрах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

В предварительный антирейтинг вошли, например, Улан-Удэ, Чита, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Норильск, Абакан, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Ростов-на-Дону и другие.

"Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. Он появится после утверждения и применения методики", - пояснил профильный министр.

Какова методика формирования списка? Чтобы город оказался в соответствующем перечне и принял участие в эксперименте по улучшению экологической обстановки, определенный уровень загрязнения воздуха в нем должен быть одинаковым в течение не менее трех лет из пяти последних. В расчет берут, например, концентрацию загрязняющего вещества, повторяемость случаев превышения ПДК и другие показатели.

Список планируют утвердить до 30 июня 2022 года.