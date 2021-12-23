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23.12.2021 21:13
Рубрика: Экономика

На Ямале появились авиаволонтеры

Текст: Наталия Швабауэр ( "Российская газета", ЯНАО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
В наступающем году школьники Крайнего Севера смогут добираться до Черноморского побережья прямыми самолетными маршрутами. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, только летом 2022 года в оздоровительные лагеря полетят 7,7 тысячи ребят за счет бюджета. Сопровождать их в дороге будут авиаволонтеры.

Стать добровольцем может каждый житель полуострова старше 21 года. Для этого нужно прослушать онлайн-курс от "Содружества вожатых Ямала", выполнить задания и пройти итоговое собеседование. В программу включены основы безопасности, правила перевозки несовершеннолетних автобусами и воздушным транспортом, действия в нестандартных ситуациях и другие темы. Отбирать волонтеров будут сотрудники муниципальных учреждений, отвечающих за организацию детского отдыха. Задача "авиавожатых" - получить документы на группу в аэропорту, проконтролировать все в дороге и передать подопечных сотрудникам лагеря после приземления. Они смогут выбирать удобные для себя направления и даты, а летать будут бесплатно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Раньше это поручали сопровождающим взрослым, которые ехали вместе с детскими группами и потом оставались в лагере на всю смену. В 2021 году, к примеру, для этого потребовалось 506 человек. Поскольку их места на базах отдыха освободятся, округ сможет выделить дополнительные путевки юным ямальцам. Семьи их получат бесплатно, останется только оплатить проезд.

- Отличная новость про прямые перелеты! В уходящем году я сама ездила сопровождающей на поезде. Четверо суток в пути в одну сторону утомительно, особенно для маленьких ребят, - говорит многодетная мама Татьяна Грицик из Ноябрьска.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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