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23.12.2021 04:31

Дом творчества

На Среднем Урале официально дан старт созданию креативного кластера
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8642)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) о создании в регионе сетевого креативного кластера.
Соглашение о реализации проекта подписали Алексей Орлов, Евгений Куйвашев и Валерий Пиличев (слева направо). Фото: Татьяна Андреева/РГ Соглашение о реализации проекта подписали Алексей Орлов, Евгений Куйвашев и Валерий Пиличев (слева направо). Фото: Татьяна Андреева/РГ
Соглашение о реализации проекта подписали Алексей Орлов, Евгений Куйвашев и Валерий Пиличев (слева направо). Фото: Татьяна Андреева/РГ

Его центральной площадкой станет особняк купцов Агафуровых на улице Вайнера, 16 в Екатеринбурге - она откроется в мае 2022 года. Вообще же на Среднем Урале начали активно развивать инфраструктуру поддержки креативных индустрий в прошлом году. На месте заброшенных объектов в Черноисточинске, Нижнем Тагиле и Сысерти действуют креативные площадки, набирающие популярность. Скоро в их числе окажется и бывшая Арамильская суконная фабрика - проект получил грант президентского Фонда поддержки культурных инициатив на создание Музея шинели.

По словам Алексея Орлова, креативные кластеры - часть федеральной программы Rurban Creative Lab по преобразованию территорий и заброшенных промзон, которую реализует АСИ. Для этого отобрали десять пилотных регионов, включая Свердловскую область. Оператором проекта в регионе выступает СОФПП.

Что это дает местным жителям и бизнесу?

- Мы создаем новые рабочие места и расширяем число комфортных городских пространств, где могут встречаться предприниматели и общественники. Центральная площадка будет домом для креативщиков из разных отраслей: моды, музыки, живописи, IT. Кроме того, наш фонд запускает для резидентов обучающие программы "кластерный менеджер", "продюсер креативных проектов", - рассказывает директор СОФПП Валерий Пиличев.

Особняк на Вайнера, 16 станет точкой притяжения для туристов и местных жителей, а также малого бизнеса. На площади 2,5 тысячи квадратных метров разместятся магазин ремесленников, центр коллективного пользования для швейников, а также коворкинги, студии звукозаписи и другие творческие структуры. Организаторы намерены также проводить здесь мероприятия регионального и федерального масштаба.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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