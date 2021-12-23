На Урале в ДТП погибла многодетная мать и пострадали дети

В Екатеринбурге Nissan Murano выехал на "красный" и столкнулся с Audi A6, погибла пассажирка одной из машин - мать троих детей.

Инцидент случился накануне в 23:25 в районе дома на Чусовском тракте, сообщили "РГ" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. По предварительной информации, Nissan двигался по Московскому тракту в сторону Светлореченской. На перекрестке он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем, который направлялся со стороны улицы Металлургов. Nissan в результате аварии отбросило на автогрейдер справа. Автомобили получили значительные повреждения.

В этот момент в автомобиле находилась семья - отец, мать и трое детей. За рулем был мужчина 1989 года рождения. Женщина 1990 года рождения находилась на заднем сидении посередине, в результате аварии от полученных травм она умерла в карете "скорой".

Дети получили травмы, их госпитализировали. На переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве находился мальчик 7 лет. Он получил перелом носа и сотрясение. На заднем пассажирском сидении слева был мальчик 4 лет в не сертифицированном кресле. В ГИБДД пояснили, что оно не обеспечило безопасность ребенка во время движения и он получил тупую травму живота. Справа от него сидела годовалая девочка в детском кресле, соответствующему росту и весу ребенка, благодаря которому тяжелых травм не получила, медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушибы.

Отмечено, что все пассажиры были пристегнуты.

Водительский стаж главы семьи - 8 лет, он привлекался к административной ответственности 15 раз. Медицинское освидетельствование не установило состояние опьянения. Его привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и за нарушение перевозки людей.

Как сказал мужчина, семья ехала домой в Тюмень из Чувашской республики. За рулем он был с восьми часов утра, на какой сигнал светофора он выехал, пояснить не смог.

Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте ДТП, опросили очевидцев, помогли другим автомобилям объехать место аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование.