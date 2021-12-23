Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", отмечает 20-летие с начала производственной деятельности. Накануне юбилея предприятие добыло 120-миллионную тонну нефти на месторождениях Уватского проекта.

Предприятие было основано в 2001 году для разработки залежей в Уватском районе Тюменской области. В активную фазу проект вступил в 2007-м: ввод в промышленную эксплуатацию Усть-Тегусского и Урненского месторождений положил начало полномасштабной разработке недр региона.

Местность здесь труднодоступная, болотистая. Для эффективного освоения месторождений в столь непростых условиях была впервые реализована стратегия создания хабов - крупных центров с единой инфраструктурой. В настоящее время в Увате действуют четыре хаба: Восточный, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский, инфраструктура которых постоянно расширяется. Здесь построены два центральных пункта сбора нефти, две нефтеперекачивающих станции, пять испытательных химико-аналитических лабораторий. А суммарная мощность объектов собственной генерации предприятия превышает 135 мегаватт. Бурение на месторождениях Уватского проекта, в том числе перспективных, ведут 13 буровых станков. За 20 лет построено более 1250 скважин, протяженность трубопроводов превышает тысячу километров, а линий электропередачи - 1,5 тысячи.

"РН-Уватнефтегаз" ведет планомерную работу по наращиванию ресурсной базы. Успешные геологоразведочные работы позволили раскрыть углеводородный потенциал лицензионных участков. За 20 лет геологи предприятия открыли более 20 месторождений. Сейчас "РН-Уватнефтегаз" разрабатывает 17 из них. В этом году запущено в промышленную эксплуатацию очередное - Пихтовое, с извлекаемыми запасами нефти более 8 миллионов тонн.

Активное и успешное развитие Уватского проекта связано и с современными, эффективными технологиями, в частности, цифровизацией. Управление производством "РН-Уватнефтегаз" осуществляет через информационно-технологическую систему "Сфера 3D", содержащую цифровые модели объектов нефтепромыслов. "Сфера 3D" получает данные в режиме реального времени из множества технологических систем, таких как система управления объектами энергетики СК-11 и система "Купол", фиксирующая передвижение всех транспортных средств на промыслах. Сложный комплекс цифровых решений обеспечил "РН-Уватнефтегазу" единую интеллектуальную площадку для принятия решений и позволил достичь принципиально нового уровня производственной эффективности и промышленной безопасности.

Комплекс цифровых решений позволил достичь принципиально нового уровня производственной эффективности и промышленной безопасности

Важно также отметить, что "РН-Уватнефтегаз" уделяет особое внимание заботе об окружающей среде. Для контроля уровня парниковых газов на месторождениях компании используются беспилотные летательные аппараты с дистанционными лазерными сканерами. Кроме того, предприятие осуществляет наземный мониторинг производственных объектов с применением инфракрасных приборов обнаружения метана, а также изучает техническую возможность применения в этих целях роботизированной техники.

Предприятие ежегодно улучшает и другие экологические показатели, совершенствует обращение с отходами. Например, реализован уникальный проект переработки отходов бурения методом закачки в пласт. Это одна из инновационных и наиболее экологически безопасных мировых практик утилизации отходов при добыче нефти и газа. Экологическая стратегия "РН-Уватнефтегаз" включает и работу по лесовосстановлению, по сохранению водных биоресурсов: при участии представителей территориальных управлений Росрыболовства предприятие ежегодно выпускает в реки Обь-Иртышского бассейна рыбную молодь, выращенную на специализированных заводах.

Сегодня развитие Уватского проекта обеспечивают более 2100 сотрудников "РН-Уватнефтегаз" и свыше 7000 работников подрядных организаций. Следуя принципам социальной ответственности НК "Роснефть", ее дочернее предприятие создает для персонала на месторождениях, в том числе удаленных, комфортные бытовые условия и заботится о безопасности труда. Так, в юбилейном году на Тямкинском месторождении отпраздновали новоселье в современном вахтовом жилом комплексе. Предприятие неоднократно отмечалось наградами Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", в том числе за создание и развитие рабочих мест.

Справка

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и Югре. Уватский проект - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В его составе 19 лицензионных участков, общая площадь которых составляет более 25 тысяч квадратных километров. "РН-Уватнефтегаз" - один из крупнейших недропользователей, налогоплательщиков и работодателей Тюменской области.