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23.12.2021 04:16

Вокруг ядра

Атомное предприятие гарантирует стабильность работникам и помогает городу
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8642)
Полтора года, прожитые в стрессовой ситуации пандемии, стали серьезным испытанием для всех, но работникам крупных компаний было значительно легче, чем, к примеру, малому бизнесу. Люди поняли, что родное предприятие тебя не бросит и стали больше ценить свою работу, ведь только вместе, в коллективе, можно все преодолеть, считает Александр Белоусов, генеральный директор Уральского электрохимического комбината (УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ").
Александр Белоусов: Безопасность, сохранение здоровья наших работников и членов их семей были и остаются приоритетом, денег на это мы не жалеем. Фото: Татьяна Андреева/РГ Александр Белоусов: Безопасность, сохранение здоровья наших работников и членов их семей были и остаются приоритетом, денег на это мы не жалеем. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Александр Белоусов: Безопасность, сохранение здоровья наших работников и членов их семей были и остаются приоритетом, денег на это мы не жалеем. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Александр Андрианович, УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, значительную часть продукции поставляющее на экспорт. Отразилась ли пандемия на этом рынке, на вашем комбинате?

Александр Белоусов: Ощутимого снижения уровня потребления электроэнергии в мире не происходит, и потребность атомных электростанций в топливе сохраняется. Можно сказать, что глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, нас не задел - не повлиял на спрос и объемы поставок. 100 процентов выпускаемой продукции обеспечено заказами. В 2020 году мы выполнили производственные планы и все договорные обязательства, поэтому не почувствовали и финансовых провалов: выручка составила более 22 миллиардов рублей, из них свыше шести миллиардов - чистая прибыль (показатель 2019 года превысили почти на четыре процента). По итогам нынешнего года прогнозируем объем выручки на уровне 21,8 миллиарда рублей, а прибыль - около 5,5 миллиарда.

А в отдаленной перспективе?

Александр Белоусов: Стратегию развития мы детально прописали до 2030 года. Учитывая, что Госкорпорация "Росатом" активно сооружает АЭС не только в России, но и за рубежом, наш комбинат обеспечен работой минимум на 60 лет - это срок службы реакторов нового поколения. Нет сомнений, что мы выполним все, что планируем, хотя, конечно, могут возникать форс-мажоры. Впрочем, та же пандемия показала, что запас прочности у комбината большой: никакого влияния на стабильность его работы она не оказала. УЭХК - успешное, экономически устойчивое предприятие.

Стабильность в наше время дорогого стоит. Но для развития необходимы перемены. Что меняется на комбинате?

Александр Белоусов: Мы используем самую передовую и высокорентабельную технологию обогащения урана - газоцентрифужную. Она отработана, физика процесса не меняется, но мы постоянно модернизируем оборудование, заменяя выработавшее свой ресурс более современным. Новые поколения газовых центрифуг становятся все эффективнее. В 2022-м планируем устанавливать самые современные на сегодня - поколения 9+. Постоянно обновляем вспомогательное, электротехническое, механическое оборудование и контрольно-измерительные приборы и автоматику. У нас и так практически безлюдные цеха, а в этом году завершен переход на систему АКСУ-3 управления технологическим процессом, в основе которой самые последние новшества в области промышленной электроники.

Результат усилий и вложений - повышение эффективности производства, снижение затрат. Благодаря этому мы сохраняем достойный уровень зарплаты и соцпакет, а также реализуем ряд программ, направленных на развитие города Новоуральска и поддержку его жителей. Наш вклад в бюджеты всех уровней тоже весьма ощутим: в 2020 году комбинат заплатил более 5,2 миллиарда рублей налогов.

Пандемия показала, что запас прочности у комбината большой: особого влияния на стабильность его работы она не оказала

Помощь городу и горожанам оказалась особенно ценной в пандемию. Что было сделано?

Александр Белоусов: Мы оперативно откликаемся на просьбы медсанчасти Новоуральска и администрации города. В 2020 году более 19 миллионов рублей УЭХК направил на расходные материалы, медицинское оборудование, приобретение продуктов и средств гигиены для нуждающихся жителей. В 2021-м 12 миллионов вложили в ремонт помещения для компьютерного томографа и приобретение рентгеновского излучателя к нему. Кроме того, мы отремонтировали наш профилакторий "Изумруд", где в наиболее острые периоды роста заболеваемости дважды изолировали критически важный персонал комбината, а сейчас на базе профилактория организовано реабилитационно-восстановительное лечение переболевших COVID-19 работников УЭХК и жителей города.

Разумеется, с самого начала пандемии все сотрудники обеспечиваются масками, закуплены бесконтактные термометры, средства санитарной обработки и т. д. Общие затраты на защиту персонала от новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах превысили 200 миллионов рублей. Сумма немалая. Но безопасность, сохранение здоровья наших работников и членов их семей были и остаются приоритетом, денег на это мы не жалеем. Буквально на днях комбинат направил 6,1 миллиона рублей в Центр гигиены и эпидемиологии № 31 Федерального медико-биологического агентства в Новоуральске - эти средства пойдут на приобретение тест-систем и расходных материалов для проведения лабораторных исследований на выявление COVID-19. Благодаря своевременным и даже превентивным мерам нам удалось избежать массовых вспышек заболевания в коллективе и не потерять ни одного человека. Да, люди болеют, я и сейчас ежедневно получаю сводку о заболеваемости, но ситуация под контролем.

А радиационная обстановка тоже строго контролируется? Ведь вы имеете дело с небезопасными материалами.

Александр Белоусов: Конечно, мы не с молоком работаем, хотя на самом деле гексафторид урана - низкоактивный материал, он в несколько раз менее радиоактивен, чем природный уран. В его составе опасен не уран, а скорее фтор. Но утечка этого вещества исключена: давление в каскаде центрифуг ниже атмосферного, то есть в случае нештатной ситуации произойдет не выброс, а, наоборот, попадание воздуха внутрь оборудования. А мы очень бережем и центрифуги, и сырье, ведь они дорогие. Поэтому при малейшем отклонении от нормы система автоматически блокирует возможное попадание воздуха извне.

Еще такой пример: мы берем воду для охлаждения оборудования (речь, конечно, о внешнем контуре) из Верх-Нейвинского пруда - питьевого водоема города - и впоследствии она поступает обратно в пруд. Мы все живем в Новоуральске и сами пьем эту воду, поэтому и к ее безопасности относимся соответственно. Вообще безопасность, ядерная, радиационная, промышленная, охрана труда, безаварийная и эффективная эксплуатация оборудования, - это безусловные приоритеты в работе комбината с самого начала его существования.

В 2022 году будет 10 лет, как вы возглавляете комбинат. Что для вас главное в этой работе?

Александр Белоусов: Событий, действительно важных и значимых для предприятия, за этот период было много. Самое главное, что комбинат развивается, технически и организационно совершенствуется, остается мировым лидером отрасли в области обогащения урана. На УЭХК работает отличная команда: работоспособная, умеющая мыслить на перспективу. Все, чего мы достигли - общий результат.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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