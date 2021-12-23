На южной окраине Екатеринбурга над трассой М5 все четче проявляется контур финального участка кольцевой дороги. Пока перспективы очерчены бетонными балками и арматурой, но предполагается, что уже в конце следующего года шестиполосный акведук с "клеверной" развязкой пройдет первые испытания.

Модернизация станции водоочистки в Ревде обошлась в 1,5 миллиарда рублей, но теперь более 60 тысяч жителей города обеспечены качественной питьевой водой, отметил Евгений Куйвашев (в центре) на открытии объекта. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Тот факт, что работы ведутся с опережением графика, отметил недавно на своей странице в "Инстаграме" губернатор Евгений Куйвашев и фото перспективного участка выложил. Проект стратегически важен для развития не только Екатеринбурга, но и всего региона. Ввод кольцевой дороги освободит город от транзита. Трасса также обеспечит большую транспортную доступность строящейся деревне Универсиады и возводимому рядом жилому Новокольцовскому микрорайону. Связан ЕКАД и с перспективой строительства скоростной дороги Казань - Екатеринбург, проектирование которой уже началось. Поэтому так важно, что проект продвигается опережающими темпами. По поручению главы региона сроки пуска участка были сдвинуты с 2024-го на начало 2023 года. На реализацию планов, помимо средств, заложенных по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", по просьбе губернатора из федерального бюджета дополнительно выделено 9 миллиардов рублей.

Активность региона в привлечении инвестиций, бюджетных и частных, недавно отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым. С начала 2021 года на Среднем Урале запущено 29 новых производств, общая сумма инвестиций в которые превысила 30 миллиардов рублей. Это позволило создать свыше 1,3 тысячи рабочих мест.

- Несмотря на то что пандемия в определенной степени ограничивает возможности - огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей, нам удается не снижать и темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона, - подчеркнул глава области.

По итогам года рост валового регионального продукта Свердловской области прогнозируется на уровне 3,6 процента - ВРП достигнет 23,7 триллиона рублей. По этому показателю область стабильно входит в топ российских регионов. На треть по сравнению с прошлым годом вырос объем отгруженной промышленной продукции, примерно в той же пропорции увеличился объем внешнеторгового оборота. Экспорт достиг 6,8 миллиарда долларов США, что значительно превышает не только прошлогодние показатели, но и рекорды допандемийного периода.

Традиционно для Уральского региона велик экспорт металлов, но особенно радует, что выросли поставки за рубеж и высокотехнологической продукции, в частности, горно-шахтного оборудования, железнодорожного транспорта, электротехники. Новую разработку завода "Уральские локомотивы" - грузовой локомотив 2ЭС8 - оценила недавно делегация из Пакистана.

С начала 2021 года на Среднем Урале запущено 29 новых производств, общая сумма инвестиций в которые превысила 30 миллиардов рублей

Экономический рост стимулирует и инвестиционную активность предприятий. К началу осени прибыль крупных и средних компаний области увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2020-м, превысив 412 миллиардов рублей. Полученные доходы бизнес рачительно вкладывает в основной капитал, расширяя и модернизируя производства.

Реализуются и новые проекты. В Верхней Туре компания "Синергия" создает высокотехнологичное предприятие по обработке древесины. В поле близ города уже возвышается цех нового фанерного завода. В реализацию планов вложено 8 миллиардов рублей. Любопытно, что помимо переработки леса компания планирует заняться его восстановлением - создать лесопитомник с теплицами на 20 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой: такие лучше приживаются.

В Верхней Салде на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" компания "Аллегро" строит современный колесопрокатный стан. Старт проекту дан в мае нынешнего года. Завод раскинется на участке в11 гектаров. В следующем году на промышленную площадку начнет поступать первое технологическое оборудование. Запуск производства намечен на начало 2023 года.

Восстановление экономики и улучшение финансового положения предприятий положительно сказались на доходах регионального бюджета, который традиционно имеет социальную направленность. Но с нынешнего года в области заработал новый федеральный финансовый механизм, позволяющий работать на перспективу, - инфраструктурные бюджетные кредиты. Этот вид поддержки предусматривает льготные условия погашения госзайма. Проекты Свердловской области одними из первых получили одобрение правительства РФ, на их реализацию выделено почти 12 миллиардов рублей. Средства будут направлены на развитие пяти перспективных районов Екатеринбурга. Это позволит возвести более семи миллионов квадратных метров жилья, обеспечить новостройки социальной и транспортной инфраструктурой.