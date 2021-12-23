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23.12.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

Свердловчанам выделили день на то, чтобы узнать все о своих долгах

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В Свердловской области 24 декабря пройдет акция "Узнай о своих долгах", которую проводит федеральная служба судебных приставов.

Фото: iStock
Почему информация о долгах не сразу уходит из базы данных приставов

Как рассказал журналистам заместитель руководителя ГУ ФССП по Свердловской области, заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев, в этот день каждый гражданин может задать любой вопрос по телефону горячей линии о деятельности судебных приставов.

Например, можно будет узнать, как обратиться в службу и узнать, как пользоваться сервисом "Банк данных исполнительных производств". Сотрудники расскажут, как получить услуги от регионального главка через портал Госуслуг, как направлять обращения, ходатайства, отводы и жалобы по исполнительным производствам в электронной форме. Жители области смогут выяснить, как записаться на прием к приставу через сайт управления.

Также 24 декабря приставы будут отвечать на такие вопросы в аэропорту Кольцово с 11 до 16 часов. Как отметил Шеломенцев, там есть возможность получить более полную информацию, поскольку граждане смогут подтвердить свою личность, а, значит, узнать свою сумму задолженности и способах ее погашения.

Выбор места неслучаен: в преддверии новогодних каникул люди стремятся уехать в отпуск за границу, однако с долгами сделать это не получится.

По данным приставов, за 2021 год в Свердловской области было открыто четыре миллиона исполнительных производств, это на 537 тысяч больше, чем в прошлом году. Общая сумма - более 25 миллиардов (больше на 8 миллиардов по сравнению с прошлым годом).

Телефон "горячей линии" - 7(343)3622774. Номер будет доступен 24 декабря с 10:00 до 16:00.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов

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