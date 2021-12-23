Центр управления магистральными нефтепроводами дочернего общества "Транснефти" занимает два довольно больших помещения. В одном располагается ситуационный центр. Здесь на самой большой стеновой панели отображаются в разноцветье графических знаков и схем все объекты предприятия в зоне ее ответственности - от заполярной тундры до лесостепей Зауралья.
- Это 27 магистральных нефтепроводов общей протяженностью свыше 9 тысяч километров на территории Ямала, Югры, Тюменской, Томской, Свердловской и Курганской областей, 85 нефтеперекачивающих станций и две нефтепродуктоперекачивающих, 27 резервуарных парков. Наблюдая за ними онлайн, мы отслеживаем все важнейшие параметры и при необходимости должны быть готовы в любой момент их скорректировать, а в случае возникновения аварийной ситуации - принять все меры для скорейшего устранения проблемы, - говорит инженер автоматизированных систем управления технологическими процессами Иван Незавитин.
Столбики цифр показывают давление. Агрегаты, работающие стабильно, зеленые. Остановленные, но готовые к немедленному запуску, белые. Находящиеся в ремонте - коричневые. Требующие особого внимания - красные. Вроде светофора, только намного сложнее, объемнее. Огромное количество датчиков, фиксирующих состояние основных узлов и агрегатов, позволяет выводить на экраны картину происходящего - в целом и фрагментарно. В систему одномоментно поступает почти 800 тысяч различных информационных сигналов. Всевидящим оком ЕСДУ стала благодаря автоматизации и цифровизации всех производственных цепочек.
Ну а вдруг на горизонте возникло нечто угрожающее, допустим, угроза утечки нефти? В такой ситуации система экстренно выключает насосное оборудование. Она запрограммирована на это и спрашивать разрешения диспетчера не будет. Но, разумеется, тотчас поставит его в известность. Тревожного красного цвета в данном случае недостаточно - раздастся, как и при возникновении другой внештатной ситуации, звуковой сигнал, поступит текстовое сообщение.
- Тут, как понимаете, каждая секунда дорога. Поэтому для сокращения рисков и негативных последствий право первого действия предоставлено централизованной системе противоаварийной автоматики, - поясняет Иван Незавитин.
- Дальнейшие решения, анализируя обстановку, принимают уже люди, находящиеся на оперативном дежурстве в центре управления, - развивает тему начальник диспетчерского управления АО "Транснефть-Сибирь" Ольга Чернова. - Участок трубопровода, где произошло снижение давления, локализуется. О происшествии оповещаются через селекторную и телефонную связь коллеги из смежных территориальных диспетчерских пунктов, на место выезжают специалисты, аварийная бригада. Регламент действий расписан. Одновременно развитие ситуации оценивают в центральном диспетчерском пункте ПАО "Транснефть" и могут принимать какие-то координационные решения в рамках своих полномочий.
Из ситуационного центра проходим в центр управления. Поступающая в эти два подразделения информация с ЕСДУ ничем не отличается, разница лишь в охвате, детализации наблюдения. Во втором зале восемь обособленных рабочих мест и восемь отличающихся друг от друга в плане географии "картинок" на панельных и компьютерных мониторах. За каждым диспетчером закреплен свой участок нефтепровода. Смена длится 12 часов, наблюдение ведется в круглосуточном режиме в комфортных условиях.
- Начинали с дизайн-проекта, с выбора оптимальных экранных форм - было предложено свыше 400 вариантов. Массу разнообразного оборудования, все без исключения датчики надо было протестировать на отклик, на взаимодействие с создаваемой системой, дотошно сверяя с базой данных на старой платформе, остававшейся в работе. Запустив в опытную эксплуатацию новую, ее несколько месяцев обкатывали, и только удостоверившись, что автоматика справляется со всеми возложенными на нее задачами, перевели в режим промышленной эксплуатации, - рассказывает Ольга Чернова.
После создания ЕСДУ диспетчеров в главном офисе АО "Транснефть-Сибирь" заметно прибавилось. Управляющий диспетчер - это специалист с большим производственным опытом, широкими познаниями, человек предельно внимательный и ответственный.
- Оптимальный вариант для желающих влиться в наши ряды - прежде потрудиться оператором на нефтеперекачивающей станции. Такой человек не по учебному пособию знает специфику ее работы, на ты с оборудованием, с насосными агрегатами. С ним, что называется, говоришь на одном языке, его проще обучить. На подготовку диспетчера уходит не менее двух месяцев, но может до трех-четырех дойти. Требования к персоналу постоянно повышаются, ведь системы нефтепроводного транспорта совершенствуются, усложняются. ЕСДУ - убедительный тому пример. К слову, для предварительного знакомства с ней использовали специальный тренажер. В общем диспетчер должен быть уверен в себе, ориентироваться в сложной обстановке, принимать взвешенные решения, - подытожила глава этой службы.
Сама Ольга Николаевна в профильном подразделении тюменской компании работает уже четверть века, много лет была старшим диспетчером, а пришла в него с линейной производственно-диспетчерской станции "Торгили", где занимала инженерную должность. Она охотно делится знаниями, помогает сотрудникам освоить новые технологии, никогда не отказывает в консультации. "Если требуется, из дома подключаюсь - телефон всегда при мне". ЕСДУ стало для нее и ее коллег отличной школой повышения профессиональной квалификации непосредственно на рабочем месте.
В рамках реализации проекта внедрения ЕСДУ в АО "Транснефть-Сибирь" были разработаны программное обеспечение и эксплуатационная документация. В аппарате управления и управлениях магистральных нефтепроводов модернизированы 110 систем автоматизации, 571 контрольный пункт линейной телемеханики, осуществлен перенос 15 систем централизованной противоаварийной автоматики и 37 систем контроля герметичности нефтепроводов из районных диспетчерских пунктов в территориальный, установлено новое оборудование.
Новая система отвечает всем предъявляемым на сегодняшний день требованиям в плане надежности и информационной безопасности. ЕСДУ унифицирована по используемому программному обеспечению и оборудованию с аналогичными проектами систем диспетчерского управления, реализуемыми в ПАО "Транснефть", в том числе с использованием унифицированных решений библиотеки "СДКУ-Стандарт", разработанной ООО "Транснефть-Технологии".
Контроль за работой нефтепроводов осуществляется с применением автоматизированной системы контроля линий фактических напоров "Гидроуклон", централизованной системы противоаварийной автоматики, комбинированных систем обнаружения утечек и систем поддержки принятия решений.