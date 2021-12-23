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23.12.2021 03:48

Диспетчер видит все

Трубопроводная компания внедрила умную систему управления транспортом нефти
Текст: Анатолий Пристанский (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8642)
Акционерное общество "Транснефть- Сибирь" запустило в промышленную эксплуатацию ЕСДУ. Аббревиатура, которая вошла в повседневный речевой оборот нефтепроводчиков не так давно, расшифровывается как "единая система диспетчерского управления". Событие нерядовое, это качественно новая ступень технологического развития предприятия, позволившая значительно повысить оперативность контроля производственных процессов, их надежность и безопасность.
Ситуационный центр территориального диспетчерского пункта "Тюмень" оснащен самым современным оборудованием. Фото: Олег Беляев Ситуационный центр территориального диспетчерского пункта "Тюмень" оснащен самым современным оборудованием. Фото: Олег Беляев
Ситуационный центр территориального диспетчерского пункта "Тюмень" оснащен самым современным оборудованием. Фото: Олег Беляев

Центр управления магистральными нефтепроводами дочернего общества "Транснефти" занимает два довольно больших помещения. В одном располагается ситуационный центр. Здесь на самой большой стеновой панели отображаются в разноцветье графических знаков и схем все объекты предприятия в зоне ее ответственности - от заполярной тундры до лесостепей Зауралья.

В систему одномоментно поступает почти 800 тысяч различных информационных сигналов

- Это 27 магистральных нефтепроводов общей протяженностью свыше 9 тысяч километров на территории Ямала, Югры, Тюменской, Томской, Свердловской и Курганской областей, 85 нефтеперекачивающих станций и две нефтепродуктоперекачивающих, 27 резервуарных парков. Наблюдая за ними онлайн, мы отслеживаем все важнейшие параметры и при необходимости должны быть готовы в любой момент их скорректировать, а в случае возникновения аварийной ситуации - принять все меры для скорейшего устранения проблемы, - говорит инженер автоматизированных систем управления технологическими процессами Иван Незавитин.

Столбики цифр показывают давление. Агрегаты, работающие стабильно, зеленые. Остановленные, но готовые к немедленному запуску, белые. Находящиеся в ремонте - коричневые. Требующие особого внимания - красные. Вроде светофора, только намного сложнее, объемнее. Огромное количество датчиков, фиксирующих состояние основных узлов и агрегатов, позволяет выводить на экраны картину происходящего - в целом и фрагментарно. В систему одномоментно поступает почти 800 тысяч различных информационных сигналов. Всевидящим оком ЕСДУ стала благодаря автоматизации и цифровизации всех производственных цепочек.

Ну а вдруг на горизонте возникло нечто угрожающее, допустим, угроза утечки нефти? В такой ситуации система экстренно выключает насосное оборудование. Она запрограммирована на это и спрашивать разрешения диспетчера не будет. Но, разумеется, тотчас поставит его в известность. Тревожного красного цвета в данном случае недостаточно - раздастся, как и при возникновении другой внештатной ситуации, звуковой сигнал, поступит текстовое сообщение.

- Тут, как понимаете, каждая секунда дорога. Поэтому для сокращения рисков и негативных последствий право первого действия предоставлено централизованной системе противоаварийной автоматики, - поясняет Иван Незавитин.

- Дальнейшие решения, анализируя обстановку, принимают уже люди, находящиеся на оперативном дежурстве в центре управления, - развивает тему начальник диспетчерского управления АО "Транснефть-Сибирь" Ольга Чернова. - Участок трубопровода, где произошло снижение давления, локализуется. О происшествии оповещаются через селекторную и телефонную связь коллеги из смежных территориальных диспетчерских пунктов, на место выезжают специалисты, аварийная бригада. Регламент действий расписан. Одновременно развитие ситуации оценивают в центральном диспетчерском пункте ПАО "Транснефть" и могут принимать какие-то координационные решения в рамках своих полномочий.

Начальник диспетчерского управления "Транснефть-Сибирь" Ольга Чернова высоко оценила возможности "цифрового коллеги". Фото: Олег Беляев

Из ситуационного центра проходим в центр управления. Поступающая в эти два подразделения информация с ЕСДУ ничем не отличается, разница лишь в охвате, детализации наблюдения. Во втором зале восемь обособленных рабочих мест и восемь отличающихся друг от друга в плане географии "картинок" на панельных и компьютерных мониторах. За каждым диспетчером закреплен свой участок нефтепровода. Смена длится 12 часов, наблюдение ведется в круглосуточном режиме в комфортных условиях.

- Начинали с дизайн-проекта, с выбора оптимальных экранных форм - было предложено свыше 400 вариантов. Массу разнообразного оборудования, все без исключения датчики надо было протестировать на отклик, на взаимодействие с создаваемой системой, дотошно сверяя с базой данных на старой платформе, остававшейся в работе. Запустив в опытную эксплуатацию новую, ее несколько месяцев обкатывали, и только удостоверившись, что автоматика справляется со всеми возложенными на нее задачами, перевели в режим промышленной эксплуатации, - рассказывает Ольга Чернова.

После создания ЕСДУ диспетчеров в главном офисе АО "Транснефть-Сибирь" заметно прибавилось. Управляющий диспетчер - это специалист с большим производственным опытом, широкими познаниями, человек предельно внимательный и ответственный.

- Оптимальный вариант для желающих влиться в наши ряды - прежде потрудиться оператором на нефтеперекачивающей станции. Такой человек не по учебному пособию знает специфику ее работы, на ты с оборудованием, с насосными агрегатами. С ним, что называется, говоришь на одном языке, его проще обучить. На подготовку диспетчера уходит не менее двух месяцев, но может до трех-четырех дойти. Требования к персоналу постоянно повышаются, ведь системы нефтепроводного транспорта совершенствуются, усложняются. ЕСДУ - убедительный тому пример. К слову, для предварительного знакомства с ней использовали специальный тренажер. В общем диспетчер должен быть уверен в себе, ориентироваться в сложной обстановке, принимать взвешенные решения, - подытожила глава этой службы.

Сама Ольга Николаевна в профильном подразделении тюменской компании работает уже четверть века, много лет была старшим диспетчером, а пришла в него с линейной производственно-диспетчерской станции "Торгили", где занимала инженерную должность. Она охотно делится знаниями, помогает сотрудникам освоить новые технологии, никогда не отказывает в консультации. "Если требуется, из дома подключаюсь - телефон всегда при мне". ЕСДУ стало для нее и ее коллег отличной школой повышения профессиональной квалификации непосредственно на рабочем месте.

Справка

В рамках реализации проекта внедрения ЕСДУ в АО "Транснефть-Сибирь" были разработаны программное обеспечение и эксплуатационная документация. В аппарате управления и управлениях магистральных нефтепроводов модернизированы 110 систем автоматизации, 571 контрольный пункт линейной телемеханики, осуществлен перенос 15 систем централизованной противоаварийной автоматики и 37 систем контроля герметичности нефтепроводов из районных диспетчерских пунктов в территориальный, установлено новое оборудование.

Новая система отвечает всем предъявляемым на сегодняшний день требованиям в плане надежности и информационной безопасности. ЕСДУ унифицирована по используемому программному обеспечению и оборудованию с аналогичными проектами систем диспетчерского управления, реализуемыми в ПАО "Транснефть", в том числе с использованием унифицированных решений библиотеки "СДКУ-Стандарт", разработанной ООО "Транснефть-Технологии".

Контроль за работой нефтепроводов осуществляется с применением автоматизированной системы контроля линий фактических напоров "Гидроуклон", централизованной системы противоаварийной автоматики, комбинированных систем обнаружения утечек и систем поддержки принятия решений.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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