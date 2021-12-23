В Челябинске в помещении бывшего автовокзала открылись спортшколы

В Челябинске в помещениях двух кафе и бывшего автовокзала "Центральный", размещавшихся во Дворце спорта "Юность", открылись спортшколы. Собственник провел полную реконструкцию, а город выделил шесть миллионов рублей для покупки оборудования и мебели, сообщили в четверг в мэрии.

На почти двух тысячах "квадратов" первого этажа начал работать Центр единоборств. Здесь будут заниматься тхэквондо, каратэ, кикбоксингом, тайским боксом и рукопашным боем. Зал разделен на зоны, что позволяет проводить тренировки сразу для 300 юных спортсменов. Сюда переедут четыре городских спортшколы - "Буревестник", "Корё", "Мастер" и "Каратэ", которые занимались в цокольных и подвальных помещениях.

- Сегодня у нас 50 залов 19 спортшкол работают в таких помещениях, преимущественно в жилых домах, поэтому их в первую очередь переводим во Дворец спорта "Юность", - пояснила глава Челябинска Наталья Котова.

На втором этаже разместились два комфортных зала для воспитанников школы "Факел". Здесь от 100 до 150 детей смогут заниматься фитнес-аэробикой.

По словам градоначальницы, перевод спортшкол в комфортные условия будет продолжен. Для этого уже ищут разные возможности.