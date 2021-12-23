В Челябинской области приняты новые меры социальной поддержки

В Законодательном собрании Челябинской области в третьем чтении принят бюджет на следующий год и плановые периоды 2023 и 2024 годов. На социальную защиту дополнительно направят 4,7 миллиарда рублей. Появятся новые меры поддержки семей, детей-сирот и пожилых людей.

- С учетом федеральных средств общий объем социальной поддержки составит в будущем году 46,2 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - По решению губернатора объем обязательств увеличен, кроме того появятся новые меры поддержки семей, детей-сирот и пожилых.

Малообеспеченным семьям, в которых родится второй ребенок, начнут выплачивать пособие в течение первого года жизни малыша в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка (в 2022 году - 6222 рубля). А семьям, воспитывающим детей с диагнозом "фенилкетонурия", - по пять тысяч рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания.

Кроме того, многодетной теперь будет считаться семья с тремя и более детьми (в том числе, старше 18 лет), обучающимися в образовательных организациях по очной форме, но не более чем до 23-летнего возраста. По расчетам властей, порядка 1500 семей смогут сохранить свой статус.

Детям-сиротам, еще не получившим жилье, будут выдавать пособие на оплату съемных квартир. Его размер составит шесть тысяч рублей в месяц в городах и три тысячи - в сельской местности.

Еще одно новшество коснется пожилых людей. Страховой стаж, необходимый для присвоения звания "Ветеран труда Челябинской области", снижен на пять лет - с 40 до 35 лет для мужчин и с 35 до 30 лет для женщин. Благодаря этому статус ветерана дополнительно получат более четырех тысяч южноуральцев. А общий объем выплат увеличится до 60,7 миллионов рублей, отметили в правительстве региона