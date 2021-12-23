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23.12.2021 04:00
Рубрика: Общество

В каких городах пройдет больше новогодних онлайн- и офлайн-корпоративов

Текст: Татьяна Ткачёва
Более половины принявших участие в опросе отметят наступающий Новый год с коллегами на корпоративных вечеринках. Самые общительные работники живут в Ростовской области, самые замкнутые - в Челябинской.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предновогодний опрос россиян провели рекрутинговый портал hh.ru и онлайн-платформа Lamoda. В исследовании участвовало более 4200 человек из разных регионов.

Фото: pixabay.com
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Выяснилось, что посетить новогодний корпоратив планирует 56 процентов респондентов. В трех случаях из пяти праздник пройдет офлайн, остальные будут общаться по видеосвязи. У 22 процентов опрошенных никаких вечеринок на работе не предполагается.

Больше всего корпоративов в этом году пройдет, судя по опросу, в Иркутской, Кемеровской и Омской областях, а также в Алтайском крае. А вот отказываются от таких праздников чаще всего челябинские, тюменские и красноярские сотрудники. Или их работодатели.

Главные любители праздничных посиделок - маркетологи и пиарщики, юристы и менеджеры по продажам.

Каждый второй из участников исследования считает корпоратив хорошим способом укрепить неформальные связи с коллегами. Больше всего любителей вечеринок - среди сотрудников из Ростовской и Тюменской областей, Алтайского края.

Десятая часть опрошенных призналась, что не прочь вкусно поесть за счет компании. В этой когорте преобладают люди, работающие в масс-медиа, логистике и HR-подразделениях.

Более половины респондентов воспринимает корпоратив как повод красиво одеться и обратить на себя внимание. Чаще всего эту мотивацию проявляют банковские работники и бухгалтеры. Меньше всего новогодние наряды волнуют сотрудников телекома и агропромышленного комплекса.

Фото: istock
У большинства россиян не будет новогоднего корпоратива

"Среди женщин 73 процента предпочитают нарядное платье и туфли. И только 15 - планируют пойти на корпоратив в повседневной одежде, - сообщили в Lamoda. - Новый образ для вечеринки с коллегами в этом году обошелся дамам примерно в 7,5 тысячи рублей: четыре - средняя сумма покупки платья, 3,5 - туфель. На украшения перед Новым годом (колье и сережки) тратили около пяти тысяч".

Каждый второй мужчина полагает, что для корпоратива достаточно чистых джинсов и рубашки, каждый пятый намерен надеть брюки с джемпером. Однако 17 процентов респондентов выберут по такому случаю свой лучший костюм. По данным Lamoda, на покупку новых джинсов, рубашки и ботинок (либо брюк, джемпера и ботинок) сегодня нужно 11 тысяч рублей. Более нарядный костюм с ботинками в декабре стоил около 15,5 тысячи.

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