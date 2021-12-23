В Каменске-Уральском автобус с пассажирами въехал в светофор

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области в аварии с общественным транспортом пострадали люди.
ДТП случилось сегодня в Каменске-Уральском на улице Алюминиевая. Как передает пресс-служба регионального управления ГИБДД, некий автомобиль (его марка и владелец сейчас устанавливаются) не уступил дорогу ПАЗику маршрута номер 11.
Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, вывернул руль и въехал в опору светофора.
"Скорая" увезла с места происшествия в больницу четверых человек - ими занимаются медики.
Сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняют обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей.