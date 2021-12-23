В Росреестре рассказали, как обезопасить свое имущество от мошенников

По статистике, под прицел мошенников чаще всего попадает недвижимость, о владельцах которой в Едином государственном реестре недвижимости нет никаких сведений. Либо они потеряли правоустанавливающие документы и паспорта. Эксперты рекомендуют собственникам подавать заявления в Росреестр и полицию, чтобы исключить любые возможные операции с их имуществом без их ведома.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина рассказала, как именно можно обезопасить свою недвижимость от посягательств третьих лиц.

- Во-первых, стоит внести в ЕГРН запись о невозможности госрегистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект или долю в нем без личного участия собственника либо его законного представителя. Тогда Росреестр возвращает без рассмотрения все документы по сделке, представленные иным лицом, даже при наличии у него нотариальной доверенности. За 9 месяцев 2021 года мы получили 4529 таких заявлений. Подать их можно как через МФЦ, так и на сайте Росреестра в разделе "Услуги и сервисы", удостоверив электронной цифровой подписью, - пояснила она.

И порекомендовала также внести в ЕГРН адрес электронной почты собственника. Благодаря этому он сможет оперативно получать информацию о действиях со своим имуществом. Например, о том, что поступил пакет документов на регистрацию прав, в том числе в электронном виде. Если вы ничего не знаете о предстоящей сделке, скорее всего, действуют мошенники, в этом случае нужно как можно быстрее связаться с сотрудниками Росреестра.

- Кроме того, на электронную почту отправляются уведомления о возврате поданных документов, об исправлении ошибок в ЕГРН, об изменении данных правообладателя, характеристик его имущества, если такие сведения поступили из органов власти. К примеру, поменялся адрес, площадь, кадастровая стоимость объекта. Также на e-mail придет информация об аресте или о включении вашего земельного участка в ЗОУИТ, о наложении публичного сервитута и других ограничениях, - говорит Ирина Семкина.

Ввнести электронную почту в ЕГРН можно как при первичной регистрации недвижимости, так и при других операциях с ней. Либо подать отдельное заявление - через МФЦ или письмом по обычной почте, но подпись в заявлении должна быть нотариально заверена. Еще один вариант - через "личный кабинет" на сайте Росреестра.