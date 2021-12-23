О намерении совместно создать автомобильные радары представители Уральского федерального университета (УрФУ) и НПО автоматики заявили в марте 2021 года. И вот, результат этой коллаборации готов. Проект реализован в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы", который сегодня объединяет уже десятки участников - вузов, институтов РАН и промышленных предприятий трех уральских регионов.

Екатеринбургское НПО автоматики входит в Государственную корпорацию "Роскосмос", но помимо космической тематики у предприятия большой опыт в области разработки и изготовления систем управления беспилотными транспортными средствами и систем интеллектуального земледелия. Задачей специалистов УрФУ было найти миниатюрный формат для технически сложного оборудования. Пригодился также опыт создания аппаратных решений для цифровой обработки сигналов.

- Радары предназначены для обнаружения объектов и определения их удаленности, относительной скорости и угловых координат. Выбор миллиметрового диапазона радиоволн предоставляет фундаментальную возможность достичь заданной точности измерения расстояния до объекта, проникая при этом через такие материалы, как одежда, пластик, гипсокартон, - рассказал директор физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов.

Ученые предложили методы проектирования малоразмерных элементов, отдельных излучателей и антенных решеток. Они подготовили конструкторскую документацию, а НПО автоматики, индустриальный партнер проекта, взялся за воплощение идеи.

- Сотрудничество с научными школами региона позволяет нам находиться в авангарде современных технических тенденций, а также привлекать специалистов узкой направленности и компетенций для работы в глобальных проектах предприятия, - оценивает совместную работу заместитель директора НПО автоматики по выпуску гражданской продукции Анатолий Капустин.

Уральские радары - это реальный результат сотрудничества. Они способны обнаруживать цели, движущиеся со скоростью до 200 километров в час, на расстоянии до 250 метров. Технология устойчива к помехам и таким погодным явлениям, как дождь, снег, туман и пыль. Специалисты уверяют, что эти параметры соответствуют лучшим мировым аналогам.

Радары найдут применение в ADAS-системах (электронный ассистент водителя) любых легковых или грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов, помогая человеку вовремя среагировать на потенциально опасные ситуации. Водители промышленной и сельскохозяйственной техники из-за особенностей конструкции кабины часто сталкиваются с проблемой "слепых зон". Укомплектованные радарами, такие машины станут значительно безопаснее.

Среди стратегических направлений УМНОЦ - новые материалы, альтернативные источники энергии и проекты, связанные с экологией

Комплексный проект подразумевал создание и производство радаров в том числе для беспилотного транспорта, и такие планы есть: проводятся совместные с корпорацией КамАЗ испытания устройства для установки на машинах без водителя. При необходимости разработки уральских ученых могут быть адаптированы и для использования на железной дороге.

Сейчас завершаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а уже в 2022 году партнеры планируют начать серийное производство и активные продажи. С учетом высокотехнологичности оборудования производственный цикл изготовления радара составляет всего несколько часов, при этом большинство операций автоматизировано. Журналистам продемонстрировали часть этого процесса: показали, как элементы автоматически устанавливаются на плату, затем припой оплавляется в специальной печи. Вообще НПО автоматики - одно из немногих предприятий, которое само производит электронные платы. Таким образом, отслеживая всю технологическую цепочку, можно быть уверенным в качестве продукции.

Как мы уже упомянули выше, проект создания радиолокационных сенсоров миллиметрового диапазона реализован на базе Уральского межрегионального научно-образовательного центра. УМНОЦ объединяет усилия уральской науки и производства для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Активное участие в его работе принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Уральский федеральный университет был инициатором создания центра и выполняет функции его проектного офиса.

- У нас нет задачи непрерывно наращивать количество проектов Уральского НОЦ. Нам важно, чтобы они были реализованы, - заявил на днях журналистам ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Совместную работу с НПО автоматики вуз может с гордостью записать в список удачно воплощенных замыслов. Научно-образовательный центр насчитывает уже 66 участников. Среди них холдинг "Синара - Транспортные машины", с которым реализуется проект создания высокоскоростного подвижного состава, Уральский оптико-механический завод - вместе с этим предприятием уже изготовлен современный дефибриллятор, а сейчас разрабатываются новые турбины для аппарата искусственной вентиляции легких. Среди стратегических направлений, которыми занимаются представители уральской науки в партнерстве с промышленниками, - новые материалы, альтернативные источники энергии и проекты, связанные с экологией.

В следующем году количество резидентов Уральского НОЦ, по мнению Виктора Кокшарова, может вырасти еще на десяток. Причем число вузов и академических институтов не меняется, за прирост в последнее время "отвечают" только предприятия, готовые сотрудничать с учеными. Уже оформляются документы о вхождении в УМНОЦ Свердловской железной дороги и крупнейшего в мире производителя титановой продукции - "ВСМПО-АВИСМА".

Для разработки в рамках НОЦ заявлено 27 новых проектов, на днях должна состояться их защита. Ведь стать "членом клуба" не так просто - предложение должно быть взаимовыгодным, а также предусматривать использование высоких технологий и создание новых рабочих мест.