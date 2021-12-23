Видео: На Урале мальчик вытащил щенков из узкой трубы

На Среднем Урале маленький мальчик спас новорожденных щенков из узкой трубы.

Волонтеры искали "спасателя" для спецоперации через интернет. "Нужен худой ребенок, который поможет достать пятидневных щенков из водосточной трубы" - такой призыв появился в соцсетях города Березовского. Отозвались десятки мальчишек и девчонок, но только один совершил по-настоящему смелый поступок.

Неизвестно, как оказалась на улице красивая, явно домашняя собака с висячими ушами. После нескольких месяцев на улице она родила щенков, причем логово для них устроила в узкой и длинной бетонной трубе. Для того, чтобы начать спасательную операцию, волонтеры прежде всего должны были увести от щенков собаку-маму. Ее приманивали мясом, отпугивали выстрелами, но безрезультатно. Но как только люди отошли подальше, животное вылезло из трубы и убежало.

В это время, отчаявшись достать щенков самостоятельно, представители благотворительной организации и бросили клич в соцсети.

- Я, конечно, не ожидала такое количество звонков, - рассказывает директор фонда "Подари свою доброту" Ольга Новоселова, - родители писали, звонили и говорили, что их ребенок хочет помочь.

Первой появилась возле трубы девочка-первоклассница со своей мамой. Малышка забралась в узкий лаз, но не справилась с эмоциями.

Тогда за дело взялся второклассник Андрей Шакиров. Он выслушал инструкции: проползти примерно пять метров, положить щенков в ящик, внимательно осмотреться, чтобы никого не оставить на холоде.

- Андрею помогали волонтеры. Сначала пытались ему светить снаружи, но поскольку там очень узко, ему света не было видно. Он вернулся за телефоном с фонариком, стал светить себе сам, - рассказала мама мальчика в соцсетях.

В конце спасательной операции школьника вытянули за ноги, а вместе с ним и лоток с четырехдневными щенками.

- Это геройский поступок! В трубе было темно и холодно, надо было сохранять спокойствие. Мы, взрослые, не смогли бы спасти щенков самостоятельно, - отметила Ольга Новоселова.

Андрей занимается футболом, может быть, именно спорт закалил его характер? Волонтеры вручили мальчишке подарок и грамоту-благодарность.

Щенков взяли на передержку, позже удалось поймать и привезти к ним и собаку-мать. Малышам ищут хозяев.