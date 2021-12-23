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23.12.2021 10:40
Рубрика: Общество

Видео: На Урале мальчик вытащил щенков из узкой трубы

Текст: Ольга Медведева (Екатеринубрг)
На Среднем Урале маленький мальчик спас новорожденных щенков из узкой трубы.
Фото: Из личного архива семьи Шакировых Фото: Из личного архива семьи Шакировых
Фото: Из личного архива семьи Шакировых

Волонтеры искали "спасателя" для спецоперации через интернет. "Нужен худой ребенок, который поможет достать пятидневных щенков из водосточной трубы" - такой призыв появился в соцсетях города Березовского. Отозвались десятки мальчишек и девчонок, но только один совершил по-настоящему смелый поступок.

Фото: iStock
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Неизвестно, как оказалась на улице красивая, явно домашняя собака с висячими ушами. После нескольких месяцев на улице она родила щенков, причем логово для них устроила в узкой и длинной бетонной трубе. Для того, чтобы начать спасательную операцию, волонтеры прежде всего должны были увести от щенков собаку-маму. Ее приманивали мясом, отпугивали выстрелами, но безрезультатно. Но как только люди отошли подальше, животное вылезло из трубы и убежало.

В это время, отчаявшись достать щенков самостоятельно, представители благотворительной организации и бросили клич в соцсети.

- Я, конечно, не ожидала такое количество звонков, - рассказывает директор фонда "Подари свою доброту" Ольга Новоселова, - родители писали, звонили и говорили, что их ребенок хочет помочь.

Первой появилась возле трубы девочка-первоклассница со своей мамой. Малышка забралась в узкий лаз, но не справилась с эмоциями.

Тогда за дело взялся второклассник Андрей Шакиров. Он выслушал инструкции: проползти примерно пять метров, положить щенков в ящик, внимательно осмотреться, чтобы никого не оставить на холоде.

- Андрею помогали волонтеры. Сначала пытались ему светить снаружи, но поскольку там очень узко, ему света не было видно. Он вернулся за телефоном с фонариком, стал светить себе сам, - рассказала мама мальчика в соцсетях.

В конце спасательной операции школьника вытянули за ноги, а вместе с ним и лоток с четырехдневными щенками.

- Это геройский поступок! В трубе было темно и холодно, надо было сохранять спокойствие. Мы, взрослые, не смогли бы спасти щенков самостоятельно, - отметила Ольга Новоселова.

Андрей занимается футболом, может быть, именно спорт закалил его характер? Волонтеры вручили мальчишке подарок и грамоту-благодарность.

Щенков взяли на передержку, позже удалось поймать и привезти к ним и собаку-мать. Малышам ищут хозяев.

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