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23.12.2021 18:05
Рубрика: Экономика

"Дорогой умною, да трассой дальнею": Решит ли "цифра" одну из вечных проблем России

Уровень урбанизации в мире постоянно растет, в России, например, приближаясь к 75%. Но без прорывных технологий наша страна не сможет полноценно развивать транспортную отрасль. Именно поэтому эксперты все чаще и чаще обращаются к теме разработки и внедрения Интеллектуальных транспортных систем (ИТС).
Фото: Предоставлено IPQuorum Фото: Предоставлено IPQuorum
Фото: Предоставлено IPQuorum

Из нового материала IPQuorum вы узнаете:

- способны ли технологии решить вечную проблему России - отсутствие качественных дорог;

- что такое "зеленый коридор" для пассажиров;

- как будет выглядеть стратегия цифровой трансформации транспортного комплекса страны до 2030 года и как скажется на каждом из нас;

- насколько эффективна система "Умная дорога" и сможет ли она избавить подмосковные трассы от пробок.

"Дорога - "цифре" в IPQuorum.

Издание IPQuorum - новый формат работы международного бренда IPQuorum, который с 2017 года организует все самые яркие события мира интеллектуальной собственности и креативных индустрий в России, включая рынок LegalTech (программы для автоматизации юридических услуг) и сферы институтов развития.

Фото: предоставлено IPQuorum
IPQuorum для креативщиков, бизнеса, юристов и для всех

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан в 2017 году Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики. Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности, который ежегодно проводился в особой экономической зоне - Калининградской области, а в 2021-м прошел в новом формате Tech for Content 2021 by IPQuorum в инновационном центре "Сколково". В работе Форума в разные годы принимали участие более 5700 участников из более чем 30 стран мира.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Макроэкономика