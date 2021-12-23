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23.12.2021 11:24
Рубрика: Власть

Рябков назвал неприемлемые для РФ условия переговоров по безопасности

Текст: Юрий Когалов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что Москва никогда не согласится с рядом условий, которые может попытаться выдвинуть американская сторона на переговорах о гарантиях безопасности.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

"Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам, или, которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас, как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится", - отметил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По его словам, такое поведение США продемонстрирует, что у них нет политической воли договариваться. Сделать из переговоров ширму для дальнейшего военного освоения территории Украины и проведения других антироссийских инициатив Москва не позволит.

"Это ровно то, что нас подтолкнуло к выдвижению наших предложений. И в этой ситуации ответственность за дальнейшее ухудшение, а оно в такой ситуации, наверное, станет неизбежным, просто станет неотвратимым, ляжет на американскую сторону и на союзников США", - заявил Рябков.

Как подчеркнул дипломат, российская сторона хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу, обличены в договорную форму.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США Россия и НАТО

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