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23.12.2021 07:20
Рубрика: Общество

Рособрнадзор о ЕГЭ только для поступающих в вузы: рисков нет

Текст: Мария Агранович
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Нет никаких рисков в том, чтобы Единый госэкзамен в будущем сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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- В 2021 году около 60 тысяч выпускников школ не сдавали Единый, используя право, которое давало им постановление правительства в условиях коронавируса, - рассказал Музаев. - Это около 10 процентов всех учеников 11 классов. Они получили аттестаты, сдав государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Ничего трагичного не случилось. Если они когда-то захотят поступать в вуз, то смогут заявиться на ЕГЭ, как выпускники прошлых лет.

Если такой формат поддержит общественность и правительство, то, возможно, в будущем будут внесены изменения в законодательство.

Общество Образование ЕГЭ в России Реформа образования

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