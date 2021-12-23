Рособрнадзор о ЕГЭ только для поступающих в вузы: рисков нет

Нет никаких рисков в том, чтобы Единый госэкзамен в будущем сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

- В 2021 году около 60 тысяч выпускников школ не сдавали Единый, используя право, которое давало им постановление правительства в условиях коронавируса, - рассказал Музаев. - Это около 10 процентов всех учеников 11 классов. Они получили аттестаты, сдав государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Ничего трагичного не случилось. Если они когда-то захотят поступать в вуз, то смогут заявиться на ЕГЭ, как выпускники прошлых лет.

Если такой формат поддержит общественность и правительство, то, возможно, в будущем будут внесены изменения в законодательство.