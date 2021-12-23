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23.12.2021 23:10
Рубрика: Общество

Русист из Чехии: Наша молодежь заинтересована в изучении русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Русский язык занимает хорошую позицию в Чехии, считает лауреат XXI Международного Пушкинского конкурса "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" из города Угерске-Градиште Радим Микыска. И это несмотря на похолодание отношений между Чехией и Россией и высылку российских дипломатов, подчеркивает русист. Он рассказал "о неподдельном интересе чешской молодежи к русскому языку".
Фото: Michal Cizek / AFP Фото: Michal Cizek / AFP
Фото: Michal Cizek / AFP

Русист не считает, что на волне общеевропейской русофобии чешское общество стало относиться к русскому языку как-то неподобающе. Некое отторжение если и есть, то только у чехов старшего поколения.

Русский изучают в школах, гимназиях, университетах. В чешских программах можно выбрать итальянский, русский, французский, английский, как обязательный для изучения язык. И многие ученики выбирают, именно язык Пушкина. Впрочем, преподаватель признает: это происходит часто потому, что школьники думают, родственный славянский язык будет проще выучить. "Лингвисты называют этот феномен "ложные друзья переводчика". К примеру, "ужасный" - "Úžasný" на чешском имеет положительную коннотацию и значит "изумительный", - объясняет Радим.

Другое дело, молодежь постарше. "Она очень заинтересована в изучении "великого и могучего". Особенно студенты. Например, в нашей частной языковой школе, где я преподаю, есть ребята, которые хотят путешествовать по России, интересуются русской культурой и историей, музыкой, языком, деловыми связями. Это и есть мотивация для изучения", - убежден педагог из Чехии.

И в Университете имени Палацкого в городе Оломоуце, где сейчас учится молодой педагог, довольно много учащихся выбирают русский язык. "Только на одном курсе около 30 студентов изучают "великий и могучий" в бакалавриате и еще 15 - в магистратуре", - уточняет Радим.

Фото: Из личного архива
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Педагог считает, что самоизоляция дала возможность русистам "стирать" границы: теперь можно найти себе любой курс русского языка, даже в другом городе и стране, принять участие в онлайн-лекциях и в вебинарах. Мало того, в Чехии работают русские клубы в Брно, в Пльзени, к которым можно присоединиться удаленно.

Сам Микыска серьезно занимается русским языком 7 лет, но говорит почти без акцента. Учась на первом курсе магистратуры, уже преподаёт. "Мне хотелось бы, чтобы у нас было бы еще больше часов русского языка. В феврале я еду на курсы повышения квалификации в Москву. Мои занятия прервутся на один семестр, но в сентябре следующего года, надеюсь, опять буду преподавать чешским студентам".

Пушкинский конкурс Общество Образование В мире Европа Чехия

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