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23.12.2021 17:13
Рубрика: Экономика

Рынок телекоммуникационного оборудования растет, несмотря на кризис компонентов

Текст: Олег Капранов
Мировой рынок телекоммуникационного оборудования растет, несмотря на дефицит компонентов и сбои в логистике, говорится в исследовании Dell'Oro Group. По итогам текущего года в целом объем отрасли, как прогнозируется, превысит 95 млрд долларов, что на 5 млрд больше, чем годом ранее.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Компания Dell'Oro Group обнародовала квартальную статистику по глобальному рынку телекоммуникационного оборудования. Исследовали изучили продажи решений для сетей широкополосного интернет-доступа, сотовых сетей, оптических транспортных сетей, сетей радиодоступа, а также сервис-провайдеров.

Фото: iStock
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Как отмечается, по итогам третьей четверти уходящего года объем указанного рынка в денежном выражении вырос на 6% по сравнению с тем же периодом 2020-го. В квартальном исчислении рост оказался еще больше - приблизительно 9%. Что более значимо - продажи телеком-оборудования в мировом масштабе растут уже шесть кварталов подряд. Это выглядит достаточно неожиданно на фоне не прекращающихся разговоров о кризисе компонентов и проблемах с логистикой на рынке высокотехнологического оборудования.

В то же время обращает на себя внимание и тот факт, что в числе ведущих поставщиков, по оценкам Dell'Oro Group, такие гиганты, как Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena и Samsung, а безусловным лидером отрасли, несмотря на санкции правительства США, остается китайский Huawei. Сохранение неизменной группы лидеров аналитики считают признаком стабильного положения дел на рынке.

По словам Олега Артамонов, эксперта в области "Интернета вещей", это объясняется тем, что мировые IT-гиганты закупают чипы и процессоры миллионами единиц по предзаказам, сделанным на несколько лет вперед, и их кризис практически не коснулся. Жертвами же стали заказчики среднего уровня, которые и создают в настоящий момент информационный фон.

"На рынке наблюдается устойчивый рост спроса, - отмечает Константин Анкилов, управляющий партнер "ТМТ Консалтинг". Драйверами роста являются рост потребляемого трафика, и как следствие необходимость модернизации существующей инфраструктуры передачи данных. Еще один важный фактор - рост относительно новых сегментов, в первую очередь оборудования м2м, необходимого для решений "умного дома", - сообщил Анкилов "РГ".

Фото: Ли Цзяънань/ Синьхуа
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По мнению эксперта, нельзя не учитывать и то стремительное строительство в мире сетей 5G, что обеспечивает спрос как собственно на решения 5G, так и на транспортную инфраструктуру.

Еще одним драйвером роста стало решение американских властей профинансировать работы по замене на сетях связи на территории США оборудования Huawei и ZTE на оборудование других производителей.

Совокупный бюджет программы возмещения составляет 1,9 млрд долларов и, по словам главы ИА Telecom Daily Дениса Кускова, это один из самых амбициозных и масштабных проектов в телекоммуникационной отрасли за всю ее историю. сказывается.

По итогам текущего года в целом объем отрасли, как прогнозируется, превысит 95 млрд долларов. Годом ранее суммарная выручка поставщиков телекоммуникационного оборудования оказалась более 90 млрд долларов. А В 2022-м этот показатель, по мнению аналитиков, преодолеет отметку в $100 млрд.

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