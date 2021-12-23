Сайт Google перестал быть самым популярным в мире

В рейтинге самых популярных в мире интернет-ресурсов сменился лидер. Если в 2020 году первое место в этом списке занимал Google (со всеми своими сервисами), то теперь он вынужден довольствоваться "серебром".

Лидером же стал сервис TikTok, который по итогам 2021 года поднялся с седьмого места на первое, обогнав не только Google, но и сайты Facebook, Microsoft, Apple, Netflix и Amazon, говорится в отчете компании CloudFlare.

В десятку самых посещаемых ресурсов в мире, помимо TikTok и Google, вошли Facebook.com, Microsoft.com, Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com, Twitter.com и WhatsApp.com. Instagram в 2021 году не попал в рейтинг самых популярных сайтов.